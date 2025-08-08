Hà Nội

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu U50 trẻ trung, phong cách

Cộng đồng trẻ

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu U50 trẻ trung, phong cách

Mẹ vợ Đoàn Văn Hậu - bà Mai Đoàn khiến nhiều người phải trầm trồ với phong cách cực kỳ thời thượng trong loạt ảnh mới được đăng tải trên trang cá nhân.

Mẹ của Doãn Hải My - bà Mai Đoàn - từ lâu đã nổi tiếng trong cộng đồng mạng với biệt danh "mẹ vợ hot nhất làng bóng đá Việt".
Dù đã ở độ tuổi U50 nhưng bà vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và gu thời trang cực kỳ sành điệu, không hề kém cạnh con gái.
Mới đây, những hình ảnh đời thường được bà Mai Đoàn đăng tải trên trang cá nhân lại tiếp tục gây sốt. Với mái tóc ngắn cá tính, bà chọn trang phục trẻ trung, năng động nhưng không kém phần sang trọng.
Diện đầm xẻ tà màu be tôn dáng, mix cùng kính đen và thắt lưng bản lớn, gương mặt đầy khí chất, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu khiến nhiều người phải trầm trồ vì gu ăn mặc thời thượng như người đẹp showbiz chứ không phải mẹ ngoại đã U50.
Doãn Hải My được cho là thừa hưởng chiều cao, vóc dáng mảnh mai và thân hình "ăn mãi không béo" từ mẹ.
Dáng ngồi giao chân cùng thần thái "đắt giá" càng tôn lên đôi chân dài cực phẩm.
Dù đã ở độ tuổi gần 50, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn khiến dân mạng xuýt xoa với nhan sắc trẻ trung không tuổi.
Với kiểu tóc ngắn cá tính, bà Mai Đoàn tự tin khoe gương mặt không góc chết. Làn da căng bóng, trắng sáng với sự chăm sóc cẩn thận, xoá nhoà dấu hiệu thời gian.
Dù đã lên chức bà ngoại, mẹ vợ Đoàn Văn Hậu vẫn khiến nhiều người phải "xin vía" vì nhan sắc "không tuổi" cùng vóc dáng cực phẩm, gu thời trang thời thượng hết nấc.
Nhan sắc và phong cách của bà Mai Đoàn không chỉ đơn thuần là vẻ đẹp bên ngoài mà còn thể hiện một tinh thần sống hiện đại, tích cực và tràn đầy năng lượng. Ảnh sử dụng trong bài: Facebook nhân vật
