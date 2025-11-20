Hot girl Hà thành đốn tim với bộ ảnh đón giáng sinh sớm ngọt ngào

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Noel, thế nhưng Lê Phương Anh đã khiến mạng xã hội rộn ràng không khí giáng sinh với bộ ảnh mới đầy cuốn hút.
103 đồng tiền được bảo quản tốt được khai quật, chúng trở thành “bí mật vàng” của một ngôi đền Shiva.
Nấm dù mùi tỏi (Marasmius alliaceus) nổi bật nhờ mùi hương đặc trưng như tỏi, khiến nó trở thành một trong loài nấm thú vị nhất đối với giới nghiên cứu.
Hoa tam giác mạch nở rộ khắp triền núi Tuyên Quang, tạo khung cảnh mềm mại và thu hút du khách đến check-in, tận hưởng không khí mùa đông vùng cao.
Cách Hà Nội hơn 300 km, đồi cỏ Ba Quáng (Cao Bằng) mê hoặc du khách với biển cỏ trải dài, biển mây bồng bềnh và sắc vàng mùa cỏ cháy.
Một số loại rau đắt đỏ vì hương vị độc đáo, sự hiếm có và điều kiện trồng trọt khắc nghiệt.
Quân đội Nga đang mở cuộc tấn công tổng lực vào các cơ sở lưu trữ khí đốt, nhà máy điện bằng các loại tên lửa và UAV tấn công tầm xa.
Mới đây, nữ MC xinh đẹp Linh Nắng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao khi tung ra bộ ảnh mới đầy quyến rũ, sau những hình ảnh 'nhá hàng' trước đó trên story.
Theo tử vi 12 cung hoàng đạo ngày 21/11, Nhân Mã được Thần Tài ưu ái, tài vận nổi bật, nên chú ý hơn. Song Tử đừng tò mò quá để tránh rắc rối.
Những căn hộ siêu nhỏ này vô tình phản ánh thực trạng giá bất động sản cao, buộc nhiều người phải chấp nhận sống trong không gian hạn chế miễn sao đủ dùng.
Thanh Hương ngày càng trẻ trung, tinh thần ổn định sau ly hôn. Mỹ Tâm tạo dáng đáng yêu trong buổi tập cùng ban nhạc đầu tiên cho live concert.
Đỉnh Phu Sa Phìn (Tà Xùa, Sơn La) sáng 19/11 xuất hiện băng giá khi nhiệt độ xuống 0°C, tạo khung cảnh trắng xóa hiếm gặp và thu hút du khách mê trekking.
Apple Watch Ultra 3 và Series 11 đánh dấu bước ngoặt khi áp dụng công nghệ in 3D titan quy mô lớn.
Khoác lên mình trang phục cổ trang truyền thống, Bảo Hân Helia như một mỹ nhân bước ra từ tranh vẽ khiến fan xuýt xoa.
Tự tay làm măng chua tỏi ớt đơn giản, giữ độ giòn, chua vừa miệng, thơm tỏi và cay ớt, ăn kèm cơm hay bún đều khiến cả nhà mê.
Bước sang tháng 10 âm lịch, năm con giáp này bất ngờ đón vận may rực rỡ, tiền bạc hốt mỏi tay, tài lộc kéo dài đến tận Tết 2026 khiến ai cũng đỏ mắt.
Viện Hàn lâm Khoa học Kyrgyzstan đã phát hiện ra dấu vết của một thành phố chìm dưới bề mặt Hồ Issyk-Kul ở miền đông Kyrgyzstan.
Hình ảnh những năm 2000 của Mỹ Tâm khiến fans ngỡ ngàng trước nhan sắc trẻ trung, trong trẻo một thời và vẻ đẹp “không tuổi” của nữ ca sĩ ở hiện tại.
Kết quả phân tích một hộp sọ của người Neanderthal được bảo quản hoàn hảo cho hay mũi của họ không tiến hóa để thích nghi với không khí ấm.
Kết quả xét nghiệm cho thấy nước biển chuyển màu xanh lá ở phường Vũng Tàu do có sự xuất hiện của tảo Noctiluca scintillans.
Mật khẩu, OTP hay nhận diện khuôn mặt không còn đủ mạnh, sinh trắc học hành vi đang nổi lên như giải pháp mới.