Hot girl Hà thành đốn tim với bộ ảnh đón giáng sinh sớm ngọt ngào

Dù còn hơn một tháng nữa mới đến Noel, thế nhưng Lê Phương Anh đã khiến mạng xã hội rộn ràng không khí giáng sinh với bộ ảnh mới đầy cuốn hút.

Với nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung cùng vóc dáng "vạn người mê," Lê Phương Anh luôn là cái tên thu hút sự chú ý của giới trẻ Hà thành và cộng đồng mạng. Mới đây, cô nàng tiếp tục "đốn tim" người hâm mộ khi tung ra bộ ảnh đón Giáng sinh sớm, ngập tràn không khí lễ hội lãng mạn. (Ảnh: IGNV)
Trong loạt ảnh vừa được chia sẻ, Lê Phương Anh hóa thân thành "nàng thơ" mùa đông với phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn không kém phần quyến rũ. (Ảnh: IGNV)
Cô chọn chiếc áo len cổ lọ màu kem ấm áp, kết hợp cùng váy ngắn màu đen, khéo léo khoe đôi chân thon dài. Màu sắc trang phục tinh tế, rất hợp với không khí Giáng sinh. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh được thực hiện trong không gian trang trí Giáng sinh lộng lẫy với cây thông xanh mướt, phủ đầy ánh đèn lấp lánh và các vật trang trí đáng yêu như gấu bông, kẹo gậy, và hộp quà lớn màu đỏ. (Ảnh: IGNV)
Hot girl 9X tạo dáng bên cạnh những chú gấu bông khổng lồ và cây thông được trang trí tỉ mỉ. (Ảnh: IGNV)
Dù đã là mẹ của hai con, Lê Phương Anh vẫn giữ được nhan sắc trẻ trung như búp bê, làn da trắng sứ không tì vết cùng thần thái cuốn hút. Những bức ảnh không chỉ khoe được vẻ ngoài xinh đẹp mà còn truyền tải trọn vẹn tinh thần ấm cúng, chờ đón mùa lễ hội an lành. (Ảnh: IGNV)
Lê Phương Anh là một trong những hot girl nổi tiếng và có sức ảnh hưởng lớn trong cộng đồng mạng Hà thành. (Ảnh: IGNV)
Phương Anh sở hữu gương mặt dễ thương, baby, làn da trắng và vóc dáng gợi cảm dù đã trải qua sinh nở. (Ảnh: IGNV)
Cô nàng có gu thời trang ấn tượng, thường xuyên chọn những thiết kế tôn lên vẻ nữ tính và sang trọng, luôn biết cách làm chủ khung hình với thần thái cuốn hút, tự tin nhưng vẫn dịu dàng. (Ảnh: IGNV)
Cô sở hữu một lượng người hâm mộ "khủng", với hơn 500.000 người theo dõi trên Instagram. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
