Nàng WAGs Doãn Hải My cập nhật giao diện mùa đông khiến fan 'đắm đuối'

Cộng đồng trẻ

Khi tiết trời vừa chuyển lạnh, nàng WAGs Doãn Hải My đã nhanh chóng 'thắp lửa' mạng xã hội bằng loạt ảnh khoe phong cách thời trang mùa đông ngọt ngào và ấm áp.

Trầm Phương
Mỗi lần đăng tải hình ảnh mới, nhan sắc bà xã Đoàn Văn Hậu - nàng WAGs Doãn Hải My đều là tâm điểm chú ý. (Ảnh: IGNV)
Xuất hiện trong một bộ ảnh mới nhất, người đẹp Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 lựa chọn chiếc áo len cardigan cổ lọ dày dặn, mang tông màu trắng kem tinh khôi, tạo nên một tổng thể vừa thanh lịch, vừa dịu dàng đúng chuẩn "tiểu thư Hà thành". (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo len dệt kim với họa tiết vặn thừng cổ điển, có thiết kế cổ lọ cao và hàng cúc màu be nhã nhặn, vừa giúp giữ ấm tuyệt đối lại vừa tôn lên vẻ đẹp mong manh, trong trẻo của cô. (Ảnh: IGNV)
Hải My kết hợp áo len cùng quần jeans ống rộng cạp cao màu xanh nhạt, tạo nên sự cân bằng hoàn hảo giữa nét nữ tính và sự năng động, trẻ trung. (Ảnh: IGNV)
Mái tóc đen dài suôn mượt tự nhiên được thả nhẹ nhàng, cùng với lối trang điểm nhẹ nhàng, đặc biệt là đôi má hồng đào tạo hiệu ứng "say rượu" đang thịnh hành, giúp gương mặt cô càng thêm rạng rỡ, cuốn hút và tươi tắn giữa tiết trời se lạnh. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh này nhanh chóng nhận được "cơn mưa" lời khen từ người hâm mộ. Nhiều ý kiến cho rằng phong cách tối giản, tinh tế nhưng vẫn thời thượng này đã giúp cô nàng ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng. (Ảnh: IGNV)
Kể từ khi về chung một nhà với cầu thủ Đoàn Văn Hậu và trở thành mẹ bỉm sữa, Doãn Hải My luôn nhận được sự quan tâm lớn. (Ảnh: IGNV)
Dù ở vai trò nào, cô vẫn giữ vững hình ảnh một nàng WAGs tài sắc vẹn toàn với gu thời trang tinh tế, không phô trương nhưng luôn biết cách tỏa sáng. (Ảnh: IGNV)
Doãn Hải My có gu thời trang được đánh giá cao, cô định hình phong cách cá nhân là sự kết hợp hoàn hảo giữa nét thanh lịch, nền nã của quý cô Hà thành với vẻ ngoài trẻ trung, năng động và quyến rũ hiện đại. (Ảnh: IGNV)
Cô thường chọn các trang phục với tông màu sáng, đơn sắc như trắng, trắng kem, be, hoặc các màu trung tính. Những màu sắc này giúp tôn lên vẻ đẹp trong trẻo, thanh thoát và nền nã của cô. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Doãn Hải My #WAGs #thời trang mùa đông #phong cách #bà xã đoàn văn hậu

