'Vợ quốc dân' Phương Ly đẹp ngỡ ngàng khi hóa thân mỹ nhân Hàn Quốc

Cộng đồng trẻ

Khoác lên mình bộ trang phục Hanbok cung đình lộng lẫy, Phương Ly mang đến một vẻ đẹp đài các như một vị vương phi bước ra từ triều đại Joseon trong bộ ảnh mới.

Trầm Phương
Loạt ảnh mới nhất của ca sĩ Phương Ly đang gây bão cộng đồng mạng khi cô xuất hiện đầy lộng lẫy trong trang phục Hanbok truyền thống của Hàn Quốc. (Ảnh: IGNV)
Thần thái của cô thể hiện sự duyên dáng, dịu dàng nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái, quyền lực đúng chuẩn mỹ nhân chốn cung đình. (Ảnh: IGNV)
Loạt ảnh được thực hiện tại một cung điện cổ kính ở Hàn Quốc, khung cảnh mái ngói cong truyền thống, tường gạch và sắc lá vàng đỏ mùa thu đã trở thành phông nền hoàn hảo, tôn vinh vẻ đẹp Á Đông của Phương Ly. (Ảnh: IGNV)
Bộ Hanbok mà Phương Ly lựa chọn là trang phục dành cho tầng lớp quý tộc hoặc hoàng gia với thiết kế vô cùng cầu kỳ và màu sắc ấn tượng. (Ảnh: IGNV)
Chiếc áo khoác ngoài sử dụng tông đỏ son đậm rực rỡ, tượng trưng cho sự may mắn và quyền lực, được thêu họa tiết vàng kim tinh xảo. Áo ngoài được phối hài hòa với sắc trắng tinh khôi của áo trong và xanh kết hợp hoa văn vàng của chân váy, tạo nên tổng thể vừa truyền thống vừa nổi bật. (Ảnh: IGNV)
Chiếc mũ đội đầu với nhiều chi tiết trang sức và tua rua màu sắc rực rỡ kết hợp cùng trâm cài Binyeo mạ vàng, toàn bộ diện mạo toát lên sự tỉ mỉ, chăm chút. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ dừng lại ở trang phục, Phương Ly còn chinh phục người xem bằng thần thái biểu cảm đa dạng và cuốn hút. (Ảnh: IGNV)
Nữ ca sĩ khéo léo tận dụng tà áo Hanbok rộng lớn, tạo nên những bức hình bay bổng, lãng mạn. Đặc biệt là khoảnh khắc đứng dưới vòm lá vàng rực rỡ của mùa thu, càng làm tôn lên vẻ đẹp rạng ngời và hòa hợp với thiên nhiên. (Ảnh: IGNV)
Trong ảnh cận, cô thể hiện vẻ đẹp trầm tư, nhẹ nhàng với đôi mắt biết nói. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh vừa được đăng tải không lâu nhưng đã nhận về rất nhiều lượt tương tác cùng bình luận khen ngợi cho tạo hình lần này của Phương Ly. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Phương Ly #Hanbok #cung đình #Hàn Quốc #mỹ nhân cổ trang #phương ly vợ quốc dân

