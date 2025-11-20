Hot mom quân nhân tuổi U40 vẫn sở hữu gương mặt ‘em bé’ vạn người mê

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Vũ Ngọc Anh gây ấn tượng với hình ảnh 'hot mom quân nhân' xinh đẹp và đặc biệt là nhan sắc 'lão hóa ngược' đáng ngưỡng mộ dù đã ở tuổi U40 và trải qua sinh nở.

Trầm Phương
Vũ Ngọc Anh hiện đang công tác tại Nhà hát Kịch Quân đội với quân hàm Đại úy quân nhân chuyên nghiệp. Cô được mệnh danh là "hot mom quân nhân" khi có hơn 10 năm gắn bó với nghề diễn viên kịch, giành được nhiều thành tích ấn tượng như Huy chương Bạc, Huy chương Vàng tại các liên hoan sân khấu chuyên nghiệp. (Ảnh: IGNV)
Cô cũng tham gia một số phim truyền hình dài tập và được khán giả yêu mến. (Ảnh: IGNV)
Điều khiến mọi người không ngừng xuýt xoa chính là nhan sắc "trẻ mãi không già" của nữ quân nhân. (Ảnh: IGNV)
Sở hữu gương mặt với đường nét thanh tú, đôi mắt to tròn cùng làn da căng mịn, Ngọc Anh luôn khiến người đối diện lầm tưởng cô chỉ mới đôi mươi. (Ảnh: IGNV)
Nhiều người còn nhận xét, mỗi lần cô xuất hiện bên con trai, trông họ không khác gì hai chị em. (Ảnh: IGNV)
Để có được sắc vóc "vạn người mê" ở tuổi U40, đặc biệt sau khi sinh nở, Vũ Ngọc Anh đã phải trải qua một hành trình nỗ lực đáng nể. Cô từng chia sẻ về thời điểm cân nặng vượt mốc 70kg và đã kiên trì giảm thành công hơn 20kg. (Ảnh: IGNV)
Bí quyết của hot mom quân nhân này không chỉ nằm ở chế độ ăn uống khoa học mà còn ở niềm đam mê với bộ môn chạy bộ. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ gây ấn tượng với nhan sắc và sự nghiệp, Vũ Ngọc Anh còn ghi điểm mạnh mẽ nhờ gu thời trang cực kỳ thời thượng và quyến rũ. Dù trong bộ quân phục nghiêm trang hay những trang phục đời thường cá tính, sành điệu, mẹ một con này đều tỏa sáng. (Ảnh: IGNV)
Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường, du lịch, tận hưởng cuộc sống. Gần đây nhất, cô nàng còn hào hứng đăng tải loạt ảnh check-in trong concert G-Dragon. (Ảnh: IGNV)
Những set đồ mà Ngọc Anh lựa chọn luôn tôn lên đường cong cơ thể, sự trẻ trung, năng động, khiến các chị em phải ngưỡng mộ và học hỏi. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Vũ Ngọc Anh #quân nhân #hot mom #nhan sắc trẻ trung #thời trang

