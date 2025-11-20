Hà Nội

'Hot girl ảnh thẻ' Lan Hương khoe nhan sắc tựa búp bê trong ngày sinh nhật

Cộng đồng trẻ

'Hot girl ảnh thẻ' Lê Lý Lan Hương vừa chia sẻ loạt ảnh đón tuổi mới ngập tràn sự lãng mạn và sang trọng, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.

Thiên Anh
Trong những bức ảnh được chia sẻ, Lan Hương xuất hiện rạng rỡ như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Trong ngày sinh nhật, Lan Hương khoác lên mình chiếc đầm ren hai dây màu kem (hoặc trắng ngà) tinh tế, với phần thân váy được may bằng chất liệu ren họa tiết cầu kỳ, tôn lên đường nét thanh mảnh và vẻ ngoài dịu dàng, quý phái.
Nhan sắc của Lan Hương ở góc độ nào cũng toát lên vẻ đẹp không tì vết, đúng chuẩn "búp bê sống" như cách fan vẫn thường gọi.
Khung cảnh tiệc sinh nhật của Lan Hương vô cùng lãng mạn và xa hoa. Cô nàng chọn tổ chức ở một không gian sang trọng, có view nhìn ra thành phố lung linh ánh đèn vào buổi tối. Đặc biệt, trong một bức ảnh, có thể thấy rõ tòa nhà Landmark 81 nổi tiếng của Sài Gòn rực rỡ phía sau, tạo nên phông nền "triệu đô" cho buổi tiệc.
Sinh nhật của Lan Hương ngập tràn sắc đỏ lãng mạn. Cô nhận được một bó hoa hồng đỏ rực khổng lồ, được gói trong giấy đen sang trọng, tạo nên sự tương phản nổi bật với chiếc váy màu kem của cô.
Chiếc bánh kem nhỏ xinh màu trắng được trang trí bằng một chiếc vương miện lấp lánh, cùng với tấm bảng chữ cái lồng khung có dòng chữ "Happy Birthday Lan Hương" và một tấm thiệp nhỏ ghi "It's my Birthday" đặt cạnh bên, càng làm tăng thêm không khí ấm áp và ngọt ngào.
Dù được biết đến là một người kín tiếng, nhưng qua những hình ảnh này, người hâm mộ vẫn cảm nhận được niềm hạnh phúc và sự trân trọng mà Lan Hương dành cho ngày đặc biệt của mình.
Lan Hương ở tuổi mới vẫn giữ vững được danh hiệu "hot girl ảnh thẻ" với vẻ đẹp "hack tuổi" và phong thái ngày càng trưởng thành, cuốn hút.
Lê Lý Lan Hương, nổi tiếng với biệt danh "hot girl ảnh thẻ", là người mẫu ảnh và diễn viên sinh năm 1994, trở nên nổi tiếng sau khi một bức ảnh thẻ của cô lan truyền trên mạng vào năm 2013.
Hiện tại, Lan Hương theo đuổi sự nghiệp diễn xuất, làm mẫu ảnh và kinh doanh, đồng thời có sự thay đổi phong cách từ nữ tính sang gợi cảm, quyến rũ hơn.
Thiên Anh
