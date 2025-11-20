'Hot girl ảnh thẻ' Lan Hương khoe nhan sắc tựa búp bê trong ngày sinh nhật

'Hot girl ảnh thẻ' Lê Lý Lan Hương vừa chia sẻ loạt ảnh đón tuổi mới ngập tràn sự lãng mạn và sang trọng, khiến người hâm mộ không khỏi xuýt xoa.
Khi tiết trời vừa chuyển lạnh, nàng WAGs Doãn Hải My đã nhanh chóng 'thắp lửa' mạng xã hội bằng loạt ảnh khoe phong cách thời trang mùa đông ngọt ngào và ấm áp.
Avneet Kaur và Khả Ngân đóng phim Love in Vietnam - Vạn dặm yêu em. Cả hai nữ diễn viên đều xinh đẹp, gợi cảm.
Cựu nhà nghiên cứu DeepSeek Luo Fuli gia nhập Xiaomi, hứa hẹn nâng tầm năng lực AI của tập đoàn.
Khoác lên mình bộ trang phục Hanbok cung đình lộng lẫy, Phương Ly mang đến một vẻ đẹp đài các như một vị vương phi bước ra từ triều đại Joseon trong bộ ảnh mới.
Đế quốc Benin (1440–1897) nổi tiếng với nghệ thuật đồng đúc tinh xảo và bộ máy tổ chức mạnh mẽ, tạo nên một nền văn minh rực rỡ tại Tây Phi trong nhiều thế kỷ.
Được phát hiện cách đây 200 năm tại xứ Wales, chiếc bát làm bằng đá và thiếc có niên đại khoảng 3.300 năm tuổi ẩn chứa bí mật gây bất ngờ.
Vũ Ngọc Anh gây ấn tượng với hình ảnh 'hot mom quân nhân' xinh đẹp và đặc biệt là nhan sắc 'lão hóa ngược' đáng ngưỡng mộ dù đã ở tuổi U40 và trải qua sinh nở.
Bà Mai (mẹ của Lý Bình) yêu thương Phương Trinh Jolie, có phong cách thời trang sang trọng.
Hyundai SantaFe Hybrid 2025 được nhiều tư vấn bán hàng chào bán nhận cọc với mức tạm tính hơn 1,3 tỷ đồng, tương đương với bản Calligraphy Turbo cao cấp.
Xem tử vi hàng ngày, tử vi 12 con giáp hôm nay cho thấy tuổi Mùi mơ ước mơ sớm gặp được tình yêu đích thực, có thể được quý nhân hỗ trợ, tài vận hanh thông.
Căn biệt thự nổi bật với cổng lớn, sân vườn trồng nhiều cây cảnh, được chăm chút từng chi tiết từ kiến trúc đến nội thất.
Khám phá bốn cây phong thủy được xem như “bùa trấn trạch”, vừa bảo vệ nhà vừa hút tài lộc, may mắn khiến nhiều gia đình săn tìm để tăng vượng khí.
Ciin - nữ TikToker sở hữu lượng theo dõi 'khủng' đang là cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội sau khi bất ngờ vướng nghi vấn hẹn hò với rapper OgeNus.
Ngân Anh được Tô Ny hỗ trợ về tinh thần và tài chính. Cô luôn bỏ công việc sang một bên để chăm sóc, chơi với con hoàn toàn khi về nhà.
Vọp - đặc sản từ rừng ngập mặn Cà Mau, nổi bật với vị ngọt tự nhiên, giàu dinh dưỡng, được chế biến thành nhiều món ngon như nướng hoặc kho tộ.
Mới đây trên TikTok xuất hiện clip quay lại khoảnh khắc một nam giáo viên đứng trên bục giảng đang hát ca khúc "Yesterday Once More".
Các nhà khảo cổ ở Ba Lan đã tìm thấy 4 ngọn giáo thời Trung cổ dưới đáy hồ Lednica. Số vũ khí này có thể liên quan tới một pháo đài.
Các loài nhện cửa sập (họ Ctenizidae) nổi tiếng với khả năng đào hang và chế tạo chiếc “nắp cửa” tinh vi, độc nhất vô nhị trong thế giới động vật.
Mới đây, NSƯT Kim Tuyến thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ trang phục trẻ trung, khoe nhan sắc “không tuổi”.
Cặp bạn thân Thu Hoài và Phanh Lee gây chú ý với phong cách thời trang đối lập đầy cá tính và nhan sắc rạng rỡ khi cùng nhau xuất hiện trên thảm đỏ.