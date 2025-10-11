Hà Nội

'Hot girl gen Z' Mai Hương diện bikini khoe eo con kiến bên hồ bơi

Cộng đồng trẻ

'Hot girl gen Z' Mai Hương diện bikini khoe eo con kiến bên hồ bơi

Tung bộ ảnh đi nghỉ dưỡng, nàng hot girl Mai Hương khoe nhan sắc xinh đẹp, rạng rỡ cùng thân hình mảnh mai với vòng eo con kiến hút mắt.

Trầm Phương
Bùi Lê Mai Hương (SN 2000, Hà Nội) là một trong những gương mặt Gen Z nổi bật trên mạng xã hội Việt Nam. (Ảnh: IGNV)
Cô được biết đến với vai trò người mẫu ảnh, livestreamer và nhà sáng tạo nội dung, sở hữu lượng người theo dõi lớn trên các nền tảng như TikTok (gần 1 triệu người theo dõi) và Instagram (hơn 197.000 người theo dõi). (Ảnh: IGNV)
Với nhan sắc ngọt ngào, trong trẻo cùng vóc dáng mảnh mai, Mai Hương luôn biết cách thu hút sự chú ý trong mỗi lần xuất hiện. (Ảnh: IGNV)
Mới đây, cô nàng tiếp tục "đốt mắt" người hâm mộ bằng loạt ảnh khoe phong cách thời trang đi biển năng động nhưng không kém phần gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Trong bộ ảnh được chụp tại không gian hồ bơi thoáng đãng, Mai Hương khéo léo phô diễn gu thời trang ấn tượng. Cô diện bikini hai mảnh họa tiết hoa nhí nổi bật, kết hợp cùng áo croptop lửng khoe trọn vòng eo "con kiến" săn chắc. (Ảnh: IGNV)
Sự kết hợp giữa chiếc áo croptop cổ V, lệch vai với màu xanh navy và xám cùng chiếc quần bikini cạp thấp mang đến vẻ ngoài vừa cá tính, vừa gợi cảm. (Ảnh: IGNV)
Không chỉ "gây thương nhớ" với thần thái rạng rỡ, Mai Hương còn thể hiện sự tự tin, phóng khoáng trong nhiều khoảnh khắc: từ tạo dáng chu môi đáng yêu khi đội mũ, khoe trọn vóc dáng bên hồ bơi, đến những giây phút thư giãn, thưởng thức pizza bên cạnh chiếc túi xách hàng hiệu. (Ảnh: IGNV)
Bộ ảnh này một lần nữa khẳng định sức hút và phong cách thời trang "slay" của hot girl Gen Z Mai Hương, nhận được vô số lời khen ngợi và sự yêu thích từ cộng đồng mạng. (Ảnh: IGNV)
Mai Hương là hình mẫu cho thế hệ trẻ Gen Z năng động, làm việc song song nhiều lĩnh vực. (Ảnh: IGNV)
Hiện tại cô nàng vừa là nhà sáng tạo nội dung, vừa là mẫu ảnh và cũng thường xuyên livestream bán hàng. (Ảnh: IGNV)
Trầm Phương
#Mai Hương #Gen Z #thời trang đi biển #hot girl #mẫu ảnh #livestream

