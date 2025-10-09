'Hot girl Taekwondo' Châu Tuyết Vân cực thần thái làm quen với pickleball

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Châu Tuyết Vân là biểu tượng của Taekwondo Việt Nam, mới đây cô khiến người hâm mộ phải trầm trồ khi cô lần đầu tiên thử sức với bộ môn pickleball.

Thiên Anh
Dù là "tay mơ" với bộ môn này, thần thái tự tin, khỏe khoắn và năng lượng ngút trời của Châu Tuyết Vân đã nhanh chóng "chiếm sóng" mọi ánh nhìn.
Xuất hiện trên sân pickleball với trang phục thể thao năng động, gọn gàng, Châu Tuyết Vân ngay lập tức thu hút sự chú ý.
Vẫn là nụ cười rạng rỡ quen thuộc, ánh mắt đầy quyết tâm và những động tác dứt khoát, Châu Tuyết Vân đã chứng tỏ tố chất của một vận động viên chuyên nghiệp dù ở bất kỳ bộ môn nào.
Hình ảnh "hot girl Taekwondo" trên sân pickleball không chỉ là khoảnh khắc cá nhân mà còn là thông điệp tích cực về việc duy trì sức khỏe, sự trẻ trung và niềm đam mê thể thao.
Với thần thái đỉnh cao và sự nhiệt huyết vốn có, Châu Tuyết Vân một lần nữa khẳng định sức hút của mình, không chỉ là một nhà vô địch Taekwondo mà còn là một hình mẫu về người phụ nữ hiện đại: mạnh mẽ, xinh đẹp và luôn sẵn sàng chinh phục những thử thách mới.
Châu Tuyết Vân thời gian qua thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Chị đẹp đạp gió 2024. Bên cạnh những ca sĩ, rapper, diễn viên, "hoa khôi làng võ" mang đến làn gió mới mẻ, màu sắc khác biệt cho cuộc thi thực tế về âm nhạc.
Dù khán giả nhận xét Châu Tuyết Vân không có lợi thế về chuyên môn âm nhạc nhưng thu hút bởi vẻ đẹp mảnh mai cùng khí chất mạnh mẽ, các màn biến hóa ấn tượng về rap, nhảy hay những dấu ấn kết hợp Taekwondo, võ thuật đẹp mắt.
Những tiết mục khác của Châu Tuyết Vân như Một cú lừa, Cung đàn vỡ đôi... cũng nhận về phản ứng tích cực, thu hút hàng trăm ngàn lượt xem trên TikTok.
Quá trình tham gia Chị đẹp đạp gió, Châu Tuyết Vân vượt qua không ít khó khăn. Xuất thân vận động viên thể thao, cô không khỏi áp lực khi làm đội trưởng ở các vòng công diễn.
Mặc dù rời cuộc chơi sau công diễn 4, Châu Tuyết Vân vẫn được khán giả động viên sau hành trình ấn tượng. Nữ vận động viên cũng cho biết cô không đặt mục tiêu lớn về thứ hạng mà muốn tập trung học hỏi, vượt qua chính mình và truyền thông điệp không bỏ cuộc tại Chị đẹp đạp gió. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
