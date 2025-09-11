Bạn gái cầu thủ Vũ Văn Thanh 'flex' xe đôi sang xịn

Hà Nội

Cộng đồng trẻ

Trên story cá nhân, Bích Hạnh bạn gái Vũ Văn Thanh khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt' khi chia sẻ hình ảnh đi 'xe đôi' cùng nam cầu thủ.

Thiên Anh
Mới đây, người đẹp Trần Bích Hạnh tiếp tục khiến dân mạng 'mắt tròn mắt dẹt' khi chia sẻ hình ảnh đi 'xe đôi' cùng Văn Thanh. Cặp đôi sở hữu hai chiếc Porsche với hai tông màu xanh pastel và trắng, đỗ cạnh nhau trong hầm xe trông cực kì ăn ý.
Trên story, bạn gái cầu thủ Văn Thanh còn hào hứng viết: "Xưa cứ ước mơ đi xe đôi với người yêu, thế là Thanh xuất hiện giúp tui thêm một điều trong ước mơ được thực hiện. Nhìn xe là biết fan Man City".
Khoảnh khắc ngọt ngào này nhanh chóng khiến dân mạng quan tâm, nhiều người nhận xét cả hai không chỉ đẹp đôi trong đời thường mà còn có gu chơi xe cực hợp nhau. Bích Hạnh và Văn Thanh tiếp tục khẳng định độ hạnh phúc và 'chịu chi', xứng danh cặp đôi nổi bật của làng bóng đá Việt.
Trước đó, Bích Hạnh gây ấn tượng với chiếc Porsche Macan được dán màu hồng ngọt ngào, nổi bật giống với màu sắc áo sân nhà của CLB Inter Miami.
Kể từ khi công khai yêu Văn Thanh, Bích Hạnh vẫn giữ phong cách sống sang chảnh, thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in ở resort, dùng hàng hiệu, nhưng song song đó cũng cho thấy sự ngọt ngào đời thường khi đồng hành cùng bạn trai.
Từ lùm xùm 'sống ảo' đến màn khoe 'xe đôi' hiện tại, Bích Hạnh cho thấy sự độc lập và gu chơi xe sành điệu.
Cặp đôi Văn Thanh – Bích Hạnh không chỉ ngọt ngào trong tình yêu mà còn ngày càng chứng minh độ hợp cạ, đúng chuẩn 'couple cực phẩm' khiến netizen phải xuýt xoa.
Những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi Bích Hạnh - Văn Thanh.
Trước đây Trần Bích Hạnh từng vướng không ít ồn ào khi bị tố 'mượn Porsche để sống ảo'. Một số bình luận cho rằng cô nàng chỉ mượn xe để chụp hình khoe mẽ.
Ngay sau đó, Bích Hạnh đã lên tiếng phản hồi gay gắt, tung bằng chứng cho thấy mình đã ký cọc mua xe từ năm 2022 và đến giữa năm 2023 chính thức nhận xe. Cô khẳng định bản thân không 'sống ảo' như lời đồn, đồng thời tỏ rõ sự tự tin vào cuộc sống riêng. Ảnh sử dụng trong bài: FBNV
#Vũ Văn Thanh #bạn gái cầu thủ #xe sang #xe đôi #bích Hạnh #thể thao Việt Nam

