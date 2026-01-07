Hà Nội

Nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên sinh năm 2001 phủ sóng phim giờ vàng VTV

Giải trí

Nhan sắc ngọt ngào của nữ diễn viên sinh năm 2001 phủ sóng phim giờ vàng VTV

Quỳnh Trang, nữ diễn viên sinh năm 2001, đang nhận được nhiều sự quan tâm khi đồng thời góp mặt trong hai bộ phim phát sóng khung giờ vàng trên VTV.

Thiên Anh
Diễn viên Nguyễn Quỳnh Trang (sinh năm 2001, nghệ danh Chang Mây) là gương mặt trẻ nổi bật trên phim truyền hình Việt thời gian gần đây.
Quỳnh Trang tốt nghiệp Đại học Sân khấu - Điện ảnh. Cô nàng được biết đến qua các phim như Hương vị tình thân, Mặt nạ gương, Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ, Món quà của cha, và gần đây là Gia đình trái dấu, Cách em 1 milimet.
Nữ diễn viên Gen Z này gây ấn tượng với ngoại hình trong trẻo, diễn xuất tự nhiên, và sự trưởng thành qua từng vai diễn.
Trước khi đến với phim truyền hình, Quỳnh Trang từng được biết đến là “hot girl mùa thi” năm 2019, nhưng thay vì dừng lại ở danh xưng mạng xã hội, cô lựa chọn rèn luyện bài bản để theo đuổi nghệ thuật.
Về phong cách, nữ diễn viên theo đuổi hình ảnh trẻ trung, gần gũi, đúng với lứa tuổi nhưng vẫn giữ sự tinh tế.
Trên mạng xã hội, Quỳnh Trang thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả.
Chuyện tình cảm của Quỳnh Trang cũng khá kín tiếng nhưng được biết cô đang có mối quan hệ ngọt ngào với bác sĩ Trần Quang Lâm – điều khiến người hâm mộ thêm thiện cảm trước hình ảnh đời tư nhẹ nhàng, ổn định.
Không ồn ào hay tạo “cú nổ” tức thời, Nguyễn Quỳnh Trang chinh phục khán giả bằng sự đầu tư nghiêm túc cho nghề và tinh thần cầu tiến.
Từ nhan sắc trong trẻo đến diễn xuất ngày càng chín muồi, Quỳnh Trang đang từng bước khẳng định vị trí của mình trên bản đồ phim truyền hình Việt, hứa hẹn là gương mặt sáng của thế hệ diễn viên trẻ trong những năm tới.
