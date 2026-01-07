Hà Nội

Nhan sắc ngày càng “sì lây” của MC Tú Linh

Cộng đồng trẻ

Nhan sắc ngày càng “sì lây” của MC Tú Linh

Xuất hiện trong loạt ảnh mới, MC Nguyễn Tú Linh khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng.

Thiên Anh
Khoác lên mình thiết kế váy tweed đỏ rượu dáng ngắn, kết hợp boots cao cổ, Tú Linh toát lên phong thái sang trọng, hiện đại nhưng vẫn giữ được nét mềm mại, nữ tính vốn có.
Lối trang điểm trong veo, tập trung làm nổi bật làn da mịn màng và đường nét gương mặt hài hòa giúp nữ MC ghi điểm tuyệt đối ở mọi góc nhìn.
Dễ nhận thấy, gương mặt của MC sinh năm 1991 ngày càng sắc sảo nhưng không hề “dừ”. Đôi mắt sáng, sống mũi thanh tú cùng bờ môi hồng hào tạo nên tổng thể cuốn hút, đúng chuẩn vẻ đẹp trí thức.
Kiểu tóc đen dài buông tự nhiên càng tôn lên thần thái tự tin, điềm đạm – điều làm nên “chất riêng” của Tú Linh giữa dàn MC thể thao.
Không chỉ vậy, vóc dáng thon gọn, cân đối giúp Tú Linh “cân” trọn những thiết kế ôm dáng, khoe đôi chân dài nuột nà một cách tinh tế.
Bên cạnh nhan sắc ngày càng “sì lây”, Nguyễn Tú Linh còn là gương mặt quen thuộc và được yêu mến của truyền hình Việt.
Tú Linh được biết đến rộng rãi với biệt danh “Hot girl MU” sau khi bất ngờ trở thành hiện tượng mạng vào năm 2015, khi xuất hiện trong một chương trình bình luận bóng đá.
Kiến thức sâu rộng về Manchester United cùng lối dẫn dắt thông minh, duyên dáng đã giúp Tú Linh nhanh chóng ghi dấu ấn trong lòng người hâm mộ.
Sau dấu mốc đó, Tú Linh gắn bó bền bỉ với vai trò MC, biên tập viên thể thao tại K+ trong suốt 10 năm, đồng thời xuất hiện trên nhiều chương trình của VTV. Cô được đánh giá là một trong những nữ MC hiếm hoi góp phần thay đổi định kiến về phụ nữ trong lĩnh vực bình luận bóng đá – vốn được xem là “sân chơi” của nam giới.
Sự chuyên nghiệp, chỉn chu và bản lĩnh đã giúp Tú Linh khẳng định vị trí vững chắc trong làng truyền hình thể thao.
Thiên Anh
