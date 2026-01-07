Hà Nội

Quái thú 'quần hội' trên hòn đảo kỳ lạ ở Indonesia

Kho tri thức

Vùng đất ở đảo Wallacea (Indonesia) từng là nơi sinh sống của nhiều quái thú có hình dáng kỳ dị như rồng Komodo hay các loài gặm nhấm khổng lồ.

Tâm Anh (theo Space, Livescience)
Thông qua các nghiên cứu, phân tích những hóa thạch ở vùng đất trên đảo Wallacea, các nhà khoa học đã xác định được nhiều loài vật kỳ quái từng sinh sống tại đây. Ảnh: Mail Online.
Theo nghiên cứu của các chuyên gia, Wallacea từng là nơi sinh sống của những quái thú kỳ dị như rồng Komodo, voi răng kiếm Pygmy và các loài gặm nhấm khổng lồ. Ảnh: leolintang/Shutterstock.
Trong đó, voi răng kiếm Pygmy là loài voi có vóc dáng nhỏ nhất trong số các loài voi. Ảnh: ZSL/Turvey et al. 2017.
Rồng Komodo là một loại thằn lằn sống lâu nhất trên Trái đất. Chúng có thể đạt chiều dài cơ thể hơn 3m và nặng trung bình 80 kg. Ảnh: colchesterzoologicalsociety.com.
Loài rồng Komodo là động vật bản xứ trên một số quần đảo ở Indonesia. Chúng hầu như ăn mọi con mồi, từ chim nhỏ tới trâu nước, thậm chí cả đồng loại. Ảnh: twinkl.com.vn.
Các nhà khoa học phát hiện hàm răng của rồng Komodo phủ một lớp sắt giúp rìa răng sắc như dao cạo và siêu cứng. Nhờ đó, chúng có lợi thế trong tấn công, xé xác và ăn thịt con mồi. Ảnh: twinkl.com.vn.
Theo ước tính, hiện có khoảng 3.500 cá thể rồng Komodo phân bố trong tự nhiên tại Indonesia. Ảnh: twinkl.com.vn.
Các nhà khoa học cho hay nhiều loài động vật tại đảo Wallacea đã tuyệt chủng khi người hiện đại xuất hiện thời tiền sử. Ảnh: twinkl.com.vn.
Việc tìm thấy hóa thạch của những loài này có thể giúp giải mã quá trình tiến hóa của các loài động vật cũng như nguyên nhân tuyệt chủng của một số loài. Ảnh: indonesiajuara.asia.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
#quái thú kỳ dị #động vật #đảo Wallacea #rồng Komodo

