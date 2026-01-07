Hà Nội

Cuộc sống của diễn viên Trung Dũng ở tuổi ngoài 50

Giải trí

Cuộc sống của diễn viên Trung Dũng ở tuổi ngoài 50

Diễn viên Trung Dũng thường xuyên trổ tài nấu ăn, chăm chỉ tập luyện, kín tiếng về đời tư. Đầu năm nay, anh gây chú ý khi tiết lộ trúng số.

Thu Cúc (tổng hợp, ảnh: FB Trung Dũng)
Trên trang cá nhân, Trung Dũng chia sẻ niềm vui trúng số. "Sau bao nhiêu năm 'vất vả' mua vé số. Dò đúng ngày 1/1. Trúng 3 tờ mỗi tờ 1 triệu. Vui như trúng số", anh viết.
Theo Tiền Phong, khi không đóng phim, Trung Dũng dành nhiều thời gian nấu ăn, xem phim, đi tập gym.
Nam diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ khéo nấu ăn. Theo Arttimes, Trung Dũng nấu 4-5 món hấp dẫn chỉ trong vòng 30 phút để chiêu đãi người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình.
Trong cuộc phỏng vấn với Gia đình &amp; Xã hội, Trung Dũng cho biết, trước khi đóng phim, anh từng muốn học đầu bếp. Nam diễn viên chia sẻ: "Khi diễn viên Cát Tường rủ thi vào trường điện ảnh, tôi đành liều một phen. Được thì tốt, còn không tôi sẽ ra nước ngoài học đầu bếp. Cuối cùng đúng là nghề đã chọn tôi".
Trung Dũng cho rằng nếu không là diễn viên, anh sẽ là đầu bếp của nhà hàng 5 sao. "Dù không danh tiếng bằng nhưng chắc chắn thu nhập sẽ hơn diễn viên", anh nói.
Trung Dũng chăm chỉ tập gym để giữ vóc dáng săn chắc.
Trung Dũng chia sẻ trên Phụ Nữ Số: "Tôi đi bất cứ đâu cũng phải có phòng gym. Khách sạn mà không có phòng gym thì dù có cho ở miễn phí tôi cũng không ở. Từ nhỏ tôi đã chơi thể thao và vẫn giữ thói quen đó đến tận bây giờ".
Ngoài gym, Trung Dũng còn chăm chỉ đánh cầu lông.
Nam diễn viên phim Gạo nếp gạo tẻ hiếm khi trải lòng về chuyện tình cảm. Năm 2016, chia sẻ trên Vietnamnet, Trung Dũng thừa nhận có vợ và con trai 8 tuổi ở Mỹ nhưng đã chia tay.
Nam diễn viên tâm sự, bản thân sống khép kín và luôn giữ mình ở ngưỡng an toàn, giữ hình ảnh để hoạt động nghệ thuật.
