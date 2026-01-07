Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Khỉ đuôi lợn hiếm gặp tấn công người dân ở Thanh Hóa

Giải mã

Khỉ đuôi lợn hiếm gặp tấn công người dân ở Thanh Hóa

Một cá thể khỉ đuôi lợn nhiều lần xuất hiện ở khu dân cư tại Thanh Hóa. Không chỉ cắn chết gà, cá thể động vật quý hiếm này còn tấn công một phụ nữ.

Tâm Anh (TH)
Vào ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn quý hiếm từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư tấn công người dân. Ảnh: Tiền phong.
Vào ngày 5/1, Hạt Kiểm lâm Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa thông tin đơn vị đã phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện các biện pháp xua đuổi một con khỉ đuôi lợn quý hiếm từ rừng tự nhiên xuống khu dân cư tấn công người dân. Ảnh: Tiền phong.
Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5/1, một cá thể khỉ đuôi lợn bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Con vật đã đi vào nhà ông P.B.D hái hoa quả trong vườn, rồi cắn chết 1 con gà nuôi, ăn 10 quả trứng gà đang ấp. Ảnh: Tiền phong.
Trước đó, trong 2 ngày 4 và 5/1, một cá thể khỉ đuôi lợn bất ngờ xuất hiện tại khu vực dân cư thuộc thôn Khằm, xã Hồi Xuân. Con vật đã đi vào nhà ông P.B.D hái hoa quả trong vườn, rồi cắn chết 1 con gà nuôi, ăn 10 quả trứng gà đang ấp. Ảnh: Tiền phong.
Cá thể khỉ đuôi lợn trên tiếp tục di chuyển tới khu vực nhà ông H.Đ.G (thôn Khằm) và tấn công bà P.T.C (SN 1958; vợ ông G). Vụ việc khiến bà P.T.C bị thương ở 2 cánh tay nên được người thân đưa đến cơ sở y tế nhập viện, khâu 15 mũi. Ảnh: wikimedia.
Cá thể khỉ đuôi lợn trên tiếp tục di chuyển tới khu vực nhà ông H.Đ.G (thôn Khằm) và tấn công bà P.T.C (SN 1958; vợ ông G). Vụ việc khiến bà P.T.C bị thương ở 2 cánh tay nên được người thân đưa đến cơ sở y tế nhập viện, khâu 15 mũi. Ảnh: wikimedia.
Khỉ đuôi lợn có tên gọi Macaca leonina, thuộc bộ linh trưởng. Đây là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Ảnh: HUANG QIN.
Khỉ đuôi lợn có tên gọi Macaca leonina, thuộc bộ linh trưởng. Đây là một trong những loài lớn nhất trong họ nhà khỉ. Ảnh: HUANG QIN.
Loài khỉ đuôi lợn nằm trong nhóm IIB thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Việc nuôi, nhốt, buôn bán hay vận chuyển loài động vật quý hiếm này đều phải có giấy phép của cơ quan chức năng. Ảnh: seasav.
Loài khỉ đuôi lợn nằm trong nhóm IIB thuộc Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES). Việc nuôi, nhốt, buôn bán hay vận chuyển loài động vật quý hiếm này đều phải có giấy phép của cơ quan chức năng. Ảnh: seasav.
Khỉ đuôi lợn phân bố ở nhiều nước trên thế giới bao gồm: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam... Ảnh: J. Maughn.
Khỉ đuôi lợn phân bố ở nhiều nước trên thế giới bao gồm: Bangladesh, Campuchia, Trung Quốc, Ấn Độ, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam... Ảnh: J. Maughn.
Trong tự nhiên, khỉ đuôi lợn sống thành đàn với mỗi đàn từ 10 - 12 con. Đặc biệt, một số đàn có số thành viên lên tới 40 cá thể. Thức ăn của chúng chủ yếu là quả và hạt. Ảnh: J. Maughn.
Trong tự nhiên, khỉ đuôi lợn sống thành đàn với mỗi đàn từ 10 - 12 con. Đặc biệt, một số đàn có số thành viên lên tới 40 cá thể. Thức ăn của chúng chủ yếu là quả và hạt. Ảnh: J. Maughn.
Mời độc giả xem video: Phát hiện thêm nhiều loài mới ở Khu vực sông Mekong. Nguồn: THĐT1.
Tâm Anh (TH)
#Khỉ đuôi lợn tấn công người dân #Loài khỉ quý hiếm nguy cấp #Sự xuất hiện tại Thanh Hóa #Ảnh hưởng đến đời sống cộng đồng #Bảo tồn và pháp luật liên quan

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT