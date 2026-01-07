Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Sự thật khó tin về lăng mộ vua Nguyễn duy nhất quay về hướng Tây Bắc

Kho tri thức

Sự thật khó tin về lăng mộ vua Nguyễn duy nhất quay về hướng Tây Bắc

Nằm giữa vùng đồi núi yên tĩnh phía Tây kinh thành Huế, lăng Thiệu Trị mang vẻ đẹp kín đáo, trang nghiêm cùng nhiều điều đặc biệt không phải ai cũng biết.

Quốc Lê
Là lăng vua Nguyễn duy nhất quay mặt về hướng Tây Bắc. Khác với hầu hết lăng tẩm triều Nguyễn đều quay hướng Nam hoặc Đông Nam, lăng Thiệu Trị được xây theo hướng Tây Bắc, tạo nên thế phong thủy rất riêng.
Là lăng vua Nguyễn duy nhất quay mặt về hướng Tây Bắc. Khác với hầu hết lăng tẩm triều Nguyễn đều quay hướng Nam hoặc Đông Nam, lăng Thiệu Trị được xây theo hướng Tây Bắc, tạo nên thế phong thủy rất riêng.
Được xây dựng trong thời gian cực kỳ ngắn. Toàn bộ lăng được khởi công và hoàn thành chỉ trong khoảng chưa đầy một năm sau khi vua Thiệu Trị qua đời, điều hiếm thấy trong lịch sử xây dựng lăng tẩm nhà Nguyễn.
Được xây dựng trong thời gian cực kỳ ngắn. Toàn bộ lăng được khởi công và hoàn thành chỉ trong khoảng chưa đầy một năm sau khi vua Thiệu Trị qua đời, điều hiếm thấy trong lịch sử xây dựng lăng tẩm nhà Nguyễn.
Nhà vua không tham gia quá trình quy hoạch. Vua Thiệu Trị mất đột ngột khi chưa kịp chọn đất và thiết kế lăng, nên mọi quyết định đều do vua Tự Đức và triều thần đảm trách.
Nhà vua không tham gia quá trình quy hoạch. Vua Thiệu Trị mất đột ngột khi chưa kịp chọn đất và thiết kế lăng, nên mọi quyết định đều do vua Tự Đức và triều thần đảm trách.
Có bố cục kế thừa lăng Gia Long và Minh Mạng. Lăng Thiệu Trị kết hợp sự khoáng đạt của lăng Gia Long với tính quy củ, đăng đối của lăng Minh Mạng, tạo nên phong cách trung hòa với lăng mộ hai bậc tiền bối.
Có bố cục kế thừa lăng Gia Long và Minh Mạng. Lăng Thiệu Trị kết hợp sự khoáng đạt của lăng Gia Long với tính quy củ, đăng đối của lăng Minh Mạng, tạo nên phong cách trung hòa với lăng mộ hai bậc tiền bối.
Không có La Thành bao bọc toàn bộ khu lăng. So với nhiều lăng vua khác, lăng Thiệu Trị có không gian mở hơn, ít tường bao, tạo cảm giác hòa nhập mạnh mẽ với thiên nhiên.
Không có La Thành bao bọc toàn bộ khu lăng. So với nhiều lăng vua khác, lăng Thiệu Trị có không gian mở hơn, ít tường bao, tạo cảm giác hòa nhập mạnh mẽ với thiên nhiên.
Điện Biểu Đức mang phong cách trang trí giản dị. Nơi thờ vua Thiệu Trị không quá cầu kỳ về pháp lam hay khảm sành sứ, phản ánh tính cách tiết chế của vị vua này.
Điện Biểu Đức mang phong cách trang trí giản dị. Nơi thờ vua Thiệu Trị không quá cầu kỳ về pháp lam hay khảm sành sứ, phản ánh tính cách tiết chế của vị vua này.
Hồ bán nguyệt phía trước mang ý nghĩa điều hòa khí mạch. Hồ nước được bố trí nhằm cân bằng âm dương, vừa tạo cảnh quan, vừa giữ vai trò phong thủy cho toàn khu lăng.
Hồ bán nguyệt phía trước mang ý nghĩa điều hòa khí mạch. Hồ nước được bố trí nhằm cân bằng âm dương, vừa tạo cảnh quan, vừa giữ vai trò phong thủy cho toàn khu lăng.
Ít được du khách ghé thăm so với các lăng khác. Do nằm xa trục du lịch phổ biến, lăng Thiệu Trị vẫn giữ được không khí tĩnh lặng, rất phù hợp cho những ai yêu lịch sử và chiều sâu văn hóa của Cố đô Huế.
Ít được du khách ghé thăm so với các lăng khác. Do nằm xa trục du lịch phổ biến, lăng Thiệu Trị vẫn giữ được không khí tĩnh lặng, rất phù hợp cho những ai yêu lịch sử và chiều sâu văn hóa của Cố đô Huế.
Quốc Lê
#Lăng vua Nguyễn hướng Tây Bắc #Kiến trúc và phong thủy lăng Thiệu Trị #Thời gian xây dựng nhanh chóng #Ảnh hưởng lăng Gia Long và Minh Mạng #Không gian mở và hòa nhập thiên nhiên #Trang trí giản dị phản ánh tính cách vua

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT