Cộng đồng trẻ

"Hot girl bán cafe" phản ứng trước bàn tán xôn xao của dân mạng ra sao?

Trước sự bàn tán xôn xao của cư dân mạng thời gian qua, "hot girl bán cafe" mới nổi tiếng đã có những động thái gây chú ý.

Vừa qua, một tài khoản TikTok sở hữu hơn 100.000 người theo dõi bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý. Điều khiến cư dân mạng không thể rời mắt khỏi những video được đăng tải chính là phong cách thời trang đầy táo bạo của chủ tài khoản bán cà phê này.
Theo đó, cô gái đứng bán cafe thường xuyên lựa chọn những bộ bodysuit hay váy lụa ôm sát, khoe trọn vóc dáng quyến rũ.
Gu ăn mặc cá tính, gợi cảm đã nhanh chóng thu hút sự tò mò, tạo nên một làn sóng bàn tán sôi nổi trên khắp các diễn đàn mạng xã hội. Sự lựa chọn này khiến phần lớn mọi người không khỏi thắc mắc.
Các câu hỏi được đặt ra xoay quanh việc liệu đây có phải là một chiến lược để thu hút khách hàng, hay chỉ đơn giản là phong cách cá nhân của cô nàng. Rất nhiều bình luận được đưa ra dưới mỗi video được cô gái này đăng tải.
Tuy nhiên, ở mặt đối lập, một bộ phận không nhỏ lại bày tỏ sự khó chịu và cho rằng những trang phục như bodysuit hay váy lụa ôm sát quá gợi cảm, không phù hợp với không gian xung quanh.
Có thể thấy, trước sự bàn tán từ cộng đồng, trong một vài lần xuất hiện gần đây cô nàng đã lựa chọn những trang phục kín đáo hơn. Trong một vài video, thay vì những bộ đồ ôm sát gợi cảm, hot girl đã lựa chọn phối đồ thêm với chiếc áo chống nắng, che gần hết cơ thể.
Hành động này được cộng đồng mạng ngầm hiểu như một sự lắng nghe và tiếp thu từ phía cô, khiến không ít người cho rằng cô đang cố gắng xoa dịu dư luận.
Khi đăng tải video mặc áo trùm kín, cô nàng bất ngờ nhận được nhiều phản hồi tích cực. Cộng đồng mạng dành những lời khen có cánh như: "dáng bả đẹp, xinh lắm luôn á" hay "nhìn dễ thương quá nè". Sự thay đổi này cho thấy cách thể hiện trang phục cũng ảnh hưởng lớn đến thái độ của khán giả.
Tuy nhiên, những video mặc áo chống nắng này chỉ xuất hiện với tần suất rất thấp và không kéo dài. Thay vào đó, cô nàng nhanh chóng quay trở lại với phong cách quen thuộc. Hầu hết các video vẫn cho thấy cô tự tin trong những bộ trang phục mát mẻ, bó sát và nóng bỏng, khoe trọn đường cong cơ thể. Ảnh sử dụng trong bài: Cắt clip TikTok nhân vật.
