Cộng đồng trẻ

Cầu thủ Đức Huy tay trong tay bên bạn gái là MC xinh đẹp

Trên trang cá nhân, MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) đã đăng tải loạt ảnh cùng bạn trai là cầu thủ Đức Huy cùng nhau vi vu trong chuyến du lịch mới đây.

Sau khi công khai chuyện tình cảm, cặp đôi cầu thủ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang (biệt danh Mù Tạt) đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và chúc phúc từ công chúng. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Cả hai thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hạnh phúc bên nhau, đặc biệt là những chuyến du lịch ngọt ngào. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Mới đây, Đức Huy và Huyền Trang tiếp tục khiến người hâm mộ "tan chảy" khi đăng tải loạt ảnh đi du lịch Lạng Sơn cùng nhau. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Chàng cầu thủ không ngại nắm tay bạn gái, thể hiện tình cảm thân mật và ngọt ngào. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Loạt ảnh này đã nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội, nhận được vô số lời khen ngợi về độ đẹp đôi và hạnh phúc của cặp đôi. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Trong loạt ảnh, cả hai xuất hiện ở nhiều địa điểm nổi tiếng như Suối Mỏ Mắm, các khu du lịch hang động, và khách sạn cao cấp tại trung tâm thành phố. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Đáng chú ý, thần thái và "visual" của cả hai đều rất rạng rỡ. Huyền Trang gây ấn tượng với vẻ ngoài xinh đẹp, làn da trắng và vóc dáng thon gọn, trong khi Đức Huy vẫn giữ nét điển trai phong trần vốn có. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Sự đồng điệu trong cách ăn mặc, thần thái và những cử chỉ tình cảm một cách tự nhiên khiến netizen không khỏi xuýt xoa. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
MC Huyền Trang là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình qua các chương trình như Bữa trưa vui vẻ, Cuộc hẹn cuối tuần và Khách sạn 5 sao. Cô cũng từng thử sức với vai trò diễn viên trong một số bộ phim giờ vàng của VTV. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Trong khi đó, Đức Huy là một tiền vệ tài năng, từng nhiều lần vô địch V.League và là thành viên của đội tuyển quốc gia Việt Nam. (Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang)
Trầm Phương
