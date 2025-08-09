Hà Nội

"Hot girl bán cà phê" lề đường khiến dân mạng xôn xao vì trang phục

Cộng đồng trẻ

"Hot girl bán cà phê" lề đường khiến dân mạng xôn xao vì trang phục

"Hot girl bán cà phê" - cụm từ được chia sẻ rầm rộ, hình ảnh một cô gái trẻ với trang phục gợi cảm, đứng bán cà phê vỉa hè bất ngờ trở thành tâm điểm bàn tán.

Thiên Anh
Mới đây, hình ảnh xe đẩy cà phê lề đường tưởng chừng rất bình thường này mới đây lại trở thành chủ đề bàn tán khi người bán lại là một hot girl trong trang phục không thể nóng bỏng hơn.
Theo đó, cô gái đứng bán cà phê nhưng trang phục sử dụng lại là một dạng trang phục trong phòng tập gym, bó sát và có những cắt xẻ táo bạo giúp tôn lên vóc dáng chuẩn chỉnh của hot girl.
Đáng nói, kiểu trang phục được "hot girl bán cafe" này là trang phục gym bodysuit nhưng kiểu quần ngắn càng khiến cô nàng thêm phần gợi cảm.
Ngay lập tức các "thám tử mạng" đã truy tìm danh tính của "hot girl bán cà phê" lề đường này và phát hiện cô nàng không phải lần đầu "lên sóng" hay được nhiều người chú ý.
Dù chỉ bán cà phê bên đường, nhưng cô thường xuyên thay đổi trang phục và còn xây hẳn một kênh TikTok để đăng tải các clip kinh doanh và khi đi tập của mình.
Kênh TikTok này hiện có gần 70.000 follow nhưng không ai biết có phải là chính chủ hay không.
Căn cứ theo các đoạn clip trên trang TikTok, cô nàng còn là một gymer và các nội dung đăng tải của hot girl cũng thu hút nhiều sự quan tâm của dân mạng.
Tuy rằng vẫn có nhiều ý kiến bày tỏ sự trầm trồ về vóc dáng của cô gái, nhưng đa số vẫn là những bình luận thể hiện sự ái ngại, thậm chí là có phần tiêu cực khi cô diện những trang phục như thế này.
Nhiều người ý kiến rằng có lẽ với nữ chủ quán, vẫn thu hút sự chú ý cho xe cà phê và các hoạt động của bản thân thì mọi chuyện vẫn ổn.
Hơn nữa, các trang phục của cô có lẽ chỉ hơi gợi cảm quá ở một mức nào đó chứ chưa đến mức ảnh hưởng thuần phong mỹ tục Việt Nam khi có không ít clip cô ăn mặc vô cùng kín đáo. Ảnh sử dụng trong bài: Chụp màn hình TikTok.
#hot girl bán cà phê #bán cà phê vỉa hè #trang phục gợi cảm #dân mạng #cô gái trẻ

