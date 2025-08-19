Nhan sắc nữ ca sĩ gây sốt với khoảnh khắc chào cờ trên sóng truyền hình

Khoảnh khắc nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến tươi tắn, xinh đẹp khi chào cờ dưới bóng cờ Tổ quốc trên sóng truyền hình quốc gia nhanh chóng gây sốt.
Khác với hình ảnh ngọt ngào, nhẹ nhàng trong những bộ ảnh bầu trước, Trần Thanh Tâm gây chú ý với hình tượng sắc sảo, quyến rũ trong loạt hình ảnh mới.
Séo Chong Hô, bản làng yên bình giữa Sa Pa, nơi ruộng bậc thang vàng xanh đan xen, là điểm đến mới cho những tâm hồn mê lúa và núi rừng Tây Bắc.
Toyota Thái Lan mới đây đã tung một đoạn teaser hé lộ sự kiện ra mắt Vios hybrid thế hệ thứ tư tại Đông Nam Á, dự kiến diễn ra vào ngày 21/8/2025.
Được coi là thủ đô lâm thời của khu giải phóng, chiến khu Tân Trào là nơi ra đời những quyết sách quan trọng nhất của cuộc Cách mạng tháng Tám.
Doedicurus là một loài động vật khổng lồ thời tiền sử thuộc họ Glyptodontidae, nổi tiếng với bộ giáp kiên cố và chiếc đuôi “chết chóc”.
Đều nổi tiếng, hai mỹ nhân Hàn Quốc Song Hye Kyo và Suzy gây chú ý mỗi khi gặp gỡ ở đời thường.
Quân Ukraine đồn trú tại Pokrovsk đã bị chia cắt làm hai, đường tiếp cận của lực lượng tiếp viện cho Pokrovsk cắt đứt bởi các bãi mìn do công binh Nga rải từ xa.
Doãn Hải My - bà xã Đoàn Văn Hậu đã chứng minh câu nói "gái một con mòn con mắt" với loạt ảnh mới được đăng tải lên trang cá nhân.
Ailani - con gái của ca sĩ Phương Vy và Sean Trace sở hữu đôi chân dài miên man, gương mặt xinh xắn, được Xuân Lan đánh giá là hoa hậu tương lai.
Khoai lang sầu riêng Trung Quốc đang gây sốt khắp các chợ online với giá bán lên tới 160.000 đồng/kg, không có mùi thơm và vị béo ngậy như sầu riêng.
Honda đã chính thức giới thiệu phiên bản mới của dòng xe ga Stylo 160 2025 nâng cấp tại Indonesia, đánh dấu một năm kể từ lần ra mắt đầu tiên của mẫu xe này.
Dù chỉ rộng 9m2, không gian sống của cặp đôi trẻ vẫn khiến nhiều người ngỡ ngàng bởi sự tiện nghi, đầy đủ công năng.
Nữ ca sĩ 52Hz vụt sáng nhờ chương trình Em xinh say hi, hiện tại gắn bó với Rio.
Túc Anh Hoa - một trong những mẫu lookbook trẻ đầy triển vọng tại Hà Nội, vừa chia sẻ bộ ảnh mới với phong cách "girl phố" đầy cuốn hút.
Con gái Phương Vy sánh bước cùng mẹ trên sàn catwalk. Thiều Bảo Trâm khoe chân dài quyến rũ trong chiếc đầm vàng rực rỡ.
Tử vi dự đoán trong 7 ngày tới, vận mệnh 12 con giáp thay đổi bất ngờ: Tý thăng tiến rực rỡ, Hợi hanh thông tài lộc, còn Tỵ lại đối mặt thử thách lớn.
Chuyên gia khuyên người dùng iPhone nên tắt tính năng làm mới ứng dụng nền để tiết kiệm pin, tránh giật lag và giúp máy hoạt động mượt mà hơn.
Vũ khí hiến tế thời kỳ đồ sắt ngoạn mục được khai quật ở Đan Mạch, bao gồm cả một chiếc áo giáp xích cực kỳ quý hiếm.
Sau 80 năm, những kỷ vật này dường như vẫn còn thấm đẫm âm hưởng hào hùng của những giờ khắc sục sôi lòng yêu nước trong cuộc Cách mạng Tháng 8.
Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận 5 cá thể động vật hoang dã do người dân tự nguyện giao nộp. Trong đó, một con nai nặng khoảng 200 kg.