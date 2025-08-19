Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Nhan sắc nữ ca sĩ gây sốt với khoảnh khắc chào cờ trên sóng truyền hình

Giải trí

Nhan sắc nữ ca sĩ gây sốt với khoảnh khắc chào cờ trên sóng truyền hình

Khoảnh khắc nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến tươi tắn, xinh đẹp khi chào cờ dưới bóng cờ Tổ quốc trên sóng truyền hình quốc gia nhanh chóng gây sốt.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Mới đây, khoảnh khắc nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến chào cờ dưới bóng cờ của Tổ quốc trên sóng truyền hình quốc gia gây sốt trên MXH.
Mới đây, khoảnh khắc nữ ca sĩ Dương Hoàng Yến chào cờ dưới bóng cờ của Tổ quốc trên sóng truyền hình quốc gia gây sốt trên MXH.
Nụ cười tươi cùng ánh mắt đầy tự hào của cô khi đứng dưới bóng cờ Tổ quốc đã tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến người xem.
Nụ cười tươi cùng ánh mắt đầy tự hào của cô khi đứng dưới bóng cờ Tổ quốc đã tạo nên hình ảnh vừa trang nghiêm vừa đầy cảm xúc, lan tỏa niềm tự hào dân tộc đến người xem.
Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2008, The Voice 2013. Cô từng được các nhạc sĩ như Dương Thụ, Quốc Trung đánh giá có chất giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt.
Dương Hoàng Yến sinh năm 1991 tại Hà Nội, được biết đến qua cuộc thi Sao mai điểm hẹn 2008, The Voice 2013. Cô từng được các nhạc sĩ như Dương Thụ, Quốc Trung đánh giá có chất giọng soprano khỏe, kỹ thuật tốt.
Không chỉ ngày càng trẻ trung, Dương Hoàng Yến còn liên tục "thăng hạng" về nhan sắc lẫn vóc dáng, đặc biệt còn có làn da sáng mịn.
Không chỉ ngày càng trẻ trung, Dương Hoàng Yến còn liên tục "thăng hạng" về nhan sắc lẫn vóc dáng, đặc biệt còn có làn da sáng mịn.
Điểm nổi bật ở nữ ca sĩ chính là sự trẻ trung vượt thời gian.
Điểm nổi bật ở nữ ca sĩ chính là sự trẻ trung vượt thời gian.
Ở tuổi ngoài 30, Dương Hoàng Yến vẫn giữ được làn da sáng mịn, gương mặt đầy sức sống và vóc dáng cân đối.
Ở tuổi ngoài 30, Dương Hoàng Yến vẫn giữ được làn da sáng mịn, gương mặt đầy sức sống và vóc dáng cân đối.
Cô ngày càng ghi dấu ấn với phong cách thời trang tinh tế, giúp tôn lên nét đẹp hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn gần gũi.
Cô ngày càng ghi dấu ấn với phong cách thời trang tinh tế, giúp tôn lên nét đẹp hiện đại, quyến rũ nhưng vẫn gần gũi.
Người hâm mộ gần như không nhìn thấy dấu hiệu "thời gian" khi ngắm nhìn nhan sắc của Dương Hoàng Yến.
Người hâm mộ gần như không nhìn thấy dấu hiệu "thời gian" khi ngắm nhìn nhan sắc của Dương Hoàng Yến.
Bên cạnh việc tập trung cho các sản phẩm âm nhạc, Dương Hoàng Yến còn tích cực xuất hiện ở các sự kiện, tham gia gameshow.
Bên cạnh việc tập trung cho các sản phẩm âm nhạc, Dương Hoàng Yến còn tích cực xuất hiện ở các sự kiện, tham gia gameshow.
Sự kết hợp giữa tài năng và nhan sắc đã giúp cô ngày càng được khán giả yêu mến, trở thành một trong những nghệ sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến
Sự kết hợp giữa tài năng và nhan sắc đã giúp cô ngày càng được khán giả yêu mến, trở thành một trong những nghệ sĩ ghi dấu ấn mạnh mẽ trong lòng công chúng. Ảnh: FB Dương Hoàng Yến
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Dương Hoàng Yến #Dương Hoàng Yến chào cờ

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT