Phương Ly 'biến hình' da nâu nóng bỏng, cư dân mạng khen tới tấp

Giải trí

Phương Ly 'biến hình' da nâu nóng bỏng, cư dân mạng khen tới tấp

Phương Ly xuất hiện với diện mạo hoàn toàn mới: làn da nâu khỏe khoắn cùng phong cách trang điểm gợi cảm khác hẳn hình ảnh ngọt ngào quen thuộc trước đây.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Nữ ca sĩ Phương Ly vốn gắn liền với hình ảnh làn da trắng hồng, phong cách thời trang nữ tính và nhẹ nhàng. Tuy nhiên, trong loạt hình ảnh đăng tải gần đây, cô khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng khi xuất hiện với làn da nâu lạ mắt.
Sự thay đổi này không chỉ tôn lên nét đẹp khỏe khoắn, quyến rũ mà còn tạo nên dấu ấn mới mẻ trong phong cách cá nhân của cô.
Ngay khi những hình ảnh này được chia sẻ, cộng đồng mạng lập tức bàn luận sôi nổi. Nhiều người đặt câu hỏi liệu nữ ca sĩ có thực hiện phương pháp nhuộm da (tanning) để sở hữu làn da nâu óng ả.
Phần lớn bình luận đều khen ngợi sự thay đổi táo bạo này, cho rằng sắc vóc hiện tại của “vợ quốc dân” vô cùng ấn tượng.
Phương Ly cũng nhanh chóng biến sự thay đổi này thành điểm nhấn phong cách.
Cô lựa chọn layout trang điểm đồng tông với làn da: son nude, màu má thiên nâu, tạo tổng thể hài hòa và thời thượng.
Trang phục mà nữ ca sĩ diện cũng thiên về hướng năng động, khỏe khoắn, kết hợp phụ kiện cá tính, thể hiện sự đồng nhất rõ rệt trong hình ảnh mới.
Nếu trước đây giọng ca sinh năm 1990 gắn liền với hình ảnh trắng trẻo, ngọt ngào thì nay, màu da của cô thiên hẳn về gam nâu khỏe khoắn, cá tính.
Với làn da nâu bóng khỏe, Phương Ly liên tục diện bikini 2 mảnh, khoe tối đa làn da, sắc vóc.
Hình ảnh diện đồ bơi trong một chuyến du lịch, nghỉ dưỡng trên bãi biển của cô ghi nhận lượt tương tác lớn, cho thấy sự thích thú từ phía công chúng đối với sự thay đổi này. Ảnh: FB Phương Ly
#Phương Ly #em xinh phương ly #phương ly có phẫu thuật thẩm mỹ không #Phương Ly da nâu

