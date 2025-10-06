Hà Nội

Hot face sao Việt: Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai

Giải trí

Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai. Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh phim bên đèn ông sao.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 6/10: Lâm Khánh Chi chụp bộ ảnh Trung thu cùng con trai. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Noo Phước Thịnh chia sẻ loạt hình ảnh phim bên đèn ông sao mùa Trung thu. Ảnh: FB Noo Phước Thịnh
Trương Ngọc Ánh đến thăm một bản nhỏ ở Gia Lai nhân dịp Trung thu. Ảnh: FB Trương Ngọc Ánh
Diệp Lâm Anh khoác 'cây hàng hiệu' xuống phố. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Ninh Dương Lan Ngọc mặc trẻ trung tham gia một sự kiện chào đón tân sinh viên. Ảnh: FB Ninh Dương Lan Ngọc
Trương Quỳnh Anh đi tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Trung thu. Ảnh: FB Trương Quỳnh Anh
Tóc Tiên lên hình táo bạo, mặc áo ren xuyên thấu, khoe vòng một lấp ló. Ảnh: FB Tóc Tiên
Diễn viên Tuấn Trần than thở gần đây đã lộ dấu hiệu tuổi trung niên. Ảnh: FB Tuấn Trần
Võ Hạ Trâm chia sẻ hình ảnh hài hước của con trai Milo khi diện trang phục người nhện dịp Trung thu. Ảnh: FB Võ Hạ Trâm
Phan Hiển khoe mũ bảo hiểm độc lạ bằng vỏ bưởi của ái nữ út. Ảnh: FB Nguyễn Đoàn Phan Hiển
