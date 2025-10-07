Hot face sao Việt: Việt Hương đăng ảnh gợi cảm đón sinh nhật tháng 10

Hà Nội

Giải trí

Việt Hương đăng ảnh gợi cảm đón sinh nhật tháng 10. Mỹ Tâm phấn khích khi biểu diễn trong vòng tay khán giả Hà Nội ngày Trung thu.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 7/10: Việt Hương đăng ảnh gợi cảm đón sinh nhật tháng 10. Ảnh: FB Việt Hương
Mỹ Tâm phấn khích khi biểu diễn trong vòng tay khán giả Hà Nội ngày Trung thu. Ảnh: FB My Tam
Diễn viên Bảo Thanh kể bị ông xã "gài" vào bếp muối cà - món ăn yêu thích của anh. Ảnh: FB Bảo Thanh
Con gái diễn viên Lê Phương hóa trang Hằng Nga đi dự hội Trung thu ở trường. Ảnh: FB Lê Phương
"Anh Tạ Mưa Đỏ" - diễn viên Phương Nam hóa chú Cuội đi chơi Trung thu cùng con gái và trẻ em trong khu dân cư. Ảnh: FB Nguyễn Phương Nam
Phương Ly nhuộm da nâu khác lạ. Ảnh: FB Phương Ly
Vợ chồng ca sĩ Thanh Lam sum họp để đón Trung thu đầu tiên bên cháu ngoại. Ảnh: FB Doan Thanh Lam
Giáng My khoe cận nhan sắc miễn nhiễm với thời gian. Ảnh: FB Giang My Nguyen
