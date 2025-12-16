Hà Nội

Hot face sao Việt: Lan Phương thích thú khi vẽ gốm tặng hai con gái

Giải trí

Lan Phương thích thú khi vẽ gốm tặng hai con gái. Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 16/12: Ca sĩ Lương Bích Hữu tốt nghiệp đại học ở tuổi 41. Ảnh: FB LuongBichHuu
Diễn viên Lan Phương thích thú khi vẽ gốm tặng hai con gái. Ảnh: FB Lan Phương
Hoa hậu Lương Thuỳ Linh diện áo dài dạo phố sách tại TP HCM. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Minh Hương 'Nhật ký Vàng Anh' khoe hai con cao hơn mẹ. Ảnh: FB Le Minh Huong
Ca sĩ Lệ Quyên quyến rũ khi khoe đường cong nóng bỏng trong bộ váy bó sát. Ảnh: FB Lệ Quyên
MC Bạch Lan Phương đón Giáng sinh sớm. Ảnh: FB Bạch Lan Phương
Diễn viên Việt Hoa xinh đẹp ở hậu trường. Ảnh: FB Vũ Việt Hoa
Gia đình Vy Oanh, Phan Như Thảo tụ họp ăn tối. Ảnh: FB Nguyễn Vy Oanh
Ca sĩ Thiều Bảo Trâm mặc ngắn cũn, táo bạo đi diễn. Ảnh: FB Thiều Trâm
MC Huyền Trang 'Mù Tạt' và cầu thủ Đức Huy khoe nhẫn cưới. Ảnh: FB Nguyễn Huyền Trang
