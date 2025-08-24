Hà Nội

Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc nhan sắc khó ai bì kịp ở tuổi 45

Giải trí

Ở tuổi 45 Cao Viên Viên vẫn giữ vững vị thế "nữ thần" trong lòng công chúng, nhan sắc và khí chất kiêu sa của cô khiến nhiều thế hệ khán giả say đắm. 

Trong danh sách những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Hoa ngữ, cái tên Cao Viên Viên luôn là một tượng đài vững chắc.
Dù đã bước qua tuổi 45, nữ diễn viên vẫn khiến bao người ngẩn ngơ bởi vẻ đẹp không tuổi.
Không phải là kiểu nhan sắc sắc sảo, quyến rũ theo xu hướng, vẻ đẹp của Cao Viên Viên đến từ sự hài hòa, thanh lịch và một khí chất rất riêng.
Nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo và thần thái dịu dàng, trang nhã đã trở thành thương hiệu của cô suốt nhiều năm.
Cao Viên Viên thường xuyên lọt top "10 nữ diễn viên sở hữu gương mặt xinh đẹp nhất làng giải trí Hoa ngữ".
Cô còn được nhóm fan nam tại diễn đàn Hufu bình chọn là "nữ thần quốc dân", từ đó danh xưng này gắn với tên của cô.
Điều đặc biệt ở Cao Viên Viên là sự thăng hoa của nhan sắc đi cùng với sự trưởng thành trong thần thái. Ở tuổi đôi mươi, cô là "Chu Chỉ Nhược" đầy mơ mộng và ngây thơ. Giờ đây, ở tuổi trung niên, cô toát lên vẻ đẹp của một người phụ nữ từng trải, kiêu sa nhưng vẫn giữ được nét thanh thuần.
Cao Viên Viên sinh năm 1979, nổi tiếng với các bộ phim truyền hình như Ỷ Thiên Đồ Long ký (2003), Thần y hiệp lữ, Thiên hạ đệ nhất, Tần vương Lý Thế Dân...
Cô cũng đạt giải Bách Hoa, Kim Kê cho những vai diễn điện ảnh xuất sắc.
Ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Cao Viên Viên đã là hoa khôi của lớp. Thậm chí, giáo viên chủ nhiệm từng chia sẻ, thời học cấp 3, người đẹp này từng có 10 chàng trai theo đuổi cùng một lúc.
Hiện tại, cô thường vắng bóng trên màn ảnh và trở thành người vợ, người mẹ tốt. Bên cạnh đó, công việc kinh doanh của người đẹp xứ Trung cũng rất thành công.
