Hot face sao Việt: Ông Cao Thắng đăng ảnh đáng yêu mừng sinh nhật con gái

Ông Cao Thắng đăng tải loạt ảnh về gia đình nhỏ lên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật con gái Hannie. Hoa hậu Hương Giang diện đầm trắng cut-out quyến rũ.

Tin tức sao Việt 24/8: Ông Cao Thắng đăng tải loạt ảnh về gia đình nhỏ lên mạng xã hội nhân dịp sinh nhật con gái Hannie. Ảnh: FB Ông Cao Thắng
Hoa hậu Hương Giang diện đầm trắng cut-out quyến rũ. Ảnh: FB Nguyễn Hương Giang
Hoa hậu H'Hen Niê tiếc nuối vì không thể bay ra Hà Nội tham dự lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh do đang mang thai. Ảnh: FB H'Hen Niê
Diễn viên Lương Mạnh Hải bị hối lấy vợ: "Cả lò mình ơi, tui đi ăn giỗ mà vẫn bị hỏi: Bao giờ mày cho cô chú ăn cỗ? Không sợ con cháu nghĩ quẩn sao cô chú". Ảnh: FB Lương Mạnh Hải
Diễn viên Băng Di khoe tóc mới trẻ trung, thời trang. Ảnh: FB Băng Di
Ca sĩ Mỹ Lệ thưởng gió sông Sài Gòn khi dự tiệc trên du thuyền. Ảnh: FB Hoàng Thị Mỹ Lệ
Đạo diễn Lý Hải nhận bằng khen của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho những cống hiến trong 35 năm làm nghệ thuật. Ảnh: FB Ly Hai Minh Ha
Ca sĩ Hòa Minzy hé lộ hậu trường quay cảnh cô sinh con đầy khó nhọc trong MV "Nỗi đau giữa hòa bình". Ảnh: FB Hòa Minzy
Diễn viên Thuý Diễm chụp ảnh khi đến Hội An. Ảnh: FB Nguyễn Ngọc Thuý Diễm
