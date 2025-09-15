Hà Nội

Hot face sao Việt: Quỳnh Lương khoe ảnh 'đầu bù tóc rối' khi ở cữ

Giải trí

Hot face sao Việt: Quỳnh Lương khoe ảnh 'đầu bù tóc rối' khi ở cữ

Quỳnh Lương khoe ảnh "đầu bù tóc rối" khi ở cữ. Lương Thùy Linh hào hứng khi trở lại Anh sau 6 năm.

Tin tức sao Việt 15/9: Diễn viên Quỳnh Lương khoe ảnh "đầu bù tóc rối" khi ở cữ. Ảnh: FB Quỳnh Lương
Hoa hậu Lương Thùy Linh hào hứng khi trở lại Anh sau 6 năm. Ảnh: FB Lương Thùy Linh
Vợ chồng Phan Hiển - Khánh Thi trở lại Paris chụp ảnh kỷ niệm bên tháp Eiffel sau 15 năm. Ảnh: FB Nguyễn Đoàn Phan Hiển
Thảo Nhi Lê xả ảnh diện bikini nóng bỏng. Ảnh: FB Thảo Nhi Lê
Hoa hậu Thanh Thuỷ diện trang phục màu đen đi phỏng vấn thí sinh Miss International Malaysia. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Sam lên đồ trẻ trung dạo phố Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: FB Sam
Thanh Hằng và ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh - dành thời gian bên nhau trước khi anh chỉ huy dàn nhạc trong đêm diễn opera. Ảnh: FB Thanh Hằng
Lâm Khánh Chi đang độc thân: "Thời gian trôi qua rất nhanh chớp mắt 1 cái đã gần 4 năm em sống độc thân. Ảnh: FB Lâm Khánh Chi
Tăng Duy Tân diện trang phục màu trắng, được khen đẹp trai như hoàng tử. Ảnh: FB Tăng Duy Tân
