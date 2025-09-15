Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Lệ Hằng khoe vóc dáng sang trọng, quý phái trong thời trang lụa

Giải trí

Á hậu Lệ Hằng khoe vóc dáng sang trọng, quý phái trong thời trang lụa

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015 Lệ Hằng thường xuyên xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, quý phái trong các thiết kế váy lụa. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Sau gần một thập kỷ đăng quang Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Lệ Hằng vẫn duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí.
Sau gần một thập kỷ đăng quang Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2015, Lệ Hằng vẫn duy trì phong độ đáng ngưỡng mộ trong làng giải trí.
Người đẹp thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh sang trọng với váy lụa mềm mại, khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng thần thái đẹp mê hồn.
Người đẹp thường xuyên xuất hiện trong những bộ ảnh sang trọng với váy lụa mềm mại, khoe trọn vóc dáng quyến rũ cùng thần thái đẹp mê hồn.
Cô luôn biết cách tỏa sáng với những thiết kế váy lụa.
Cô luôn biết cách tỏa sáng với những thiết kế váy lụa.
Lụa là chất liệu khó chinh phục nhưng Lệ Hằng lại biến nó thành "vũ khí" bí mật, giúp cô khoe trọn những đường cong quyến rũ mà không hề phô trương.
Lụa là chất liệu khó chinh phục nhưng Lệ Hằng lại biến nó thành "vũ khí" bí mật, giúp cô khoe trọn những đường cong quyến rũ mà không hề phô trương.
Không chỉ có vóc dáng đẹp, Lệ Hằng còn sở hữu một thần thái cuốn hút.
Không chỉ có vóc dáng đẹp, Lệ Hằng còn sở hữu một thần thái cuốn hút.
Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo quý phái, Lệ Hằng còn được yêu mến nhờ sự gần gũi, giản dị và nguồn năng lượng tích cực mà cô truyền tải.
Không chỉ gây ấn tượng bởi diện mạo quý phái, Lệ Hằng còn được yêu mến nhờ sự gần gũi, giản dị và nguồn năng lượng tích cực mà cô truyền tải.
Ở tuổi ngoài 30, á hậu vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, thường xuyên được mời diễn ở các show thời trang lớn.
Ở tuổi ngoài 30, á hậu vẫn hoạt động tích cực trong làng giải trí, thường xuyên được mời diễn ở các show thời trang lớn.
Cô thường xuyên đăng tải ảnh trên mạng xã hội nhưng tỏ ra kín tiếng đời tư.
Cô thường xuyên đăng tải ảnh trên mạng xã hội nhưng tỏ ra kín tiếng đời tư.
Nàng Hậu hiện có cuộc sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Nàng Hậu hiện có cuộc sống sung túc khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cô từng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013. Đến năm 2015, Lệ Hằng xuất sắc đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ và đại diện cho Việt Nam tham gia Miss Universe 2016. Ảnh: FB Lệ Hằng
Cô từng lọt vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2012, chung kết Hoa hậu các dân tộc Việt Nam 2013. Đến năm 2015, Lệ Hằng xuất sắc đoạt giải Á hậu 2 Hoa hậu Hoàn vũ và đại diện cho Việt Nam tham gia Miss Universe 2016. Ảnh: FB Lệ Hằng
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Lệ Hằng #á hậu Lệ Hằng #Lệ Hằng mặc váy lụa

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT