Hot face sao Việt: Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh

Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Kỳ Duyên khẳng định dấu ấn riêng nhờ bra top đan sợi da cầu kỳ trên thảm đỏ. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Tin tức sao Việt 5/12: Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Tin tức sao Việt 5/12: Diệp Lâm Anh mặc như nữ sinh trong bộ ảnh đón Giáng sinh. Ảnh: FB Diệp Lâm Anh
Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định dấu ấn riêng nhờ bra top đan sợi da cầu kỳ trên thảm đỏ. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định dấu ấn riêng nhờ bra top đan sợi da cầu kỳ trên thảm đỏ. Ảnh: FB Nguyen Cao Ky Duyen
Ca sĩ Phương Linh khoe vai trần gợi cảm khi biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
Ca sĩ Phương Linh khoe vai trần gợi cảm khi biểu diễn trên sân khấu. Ảnh: FB Tran Phuong Linh
Hoa hậu H'Hen Niê tạo dáng điệu nghệ trong bức hình nghệ thuật, giúp cô tôn vinh làn da nâu. Ảnh: FB H'Hen Niê
Hoa hậu H'Hen Niê tạo dáng điệu nghệ trong bức hình nghệ thuật, giúp cô tôn vinh làn da nâu. Ảnh: FB H'Hen Niê
Siêu mẫu Hoàng Thuỳ xinh đẹp trên máy bay. Ảnh: FB Hoang Thuy
Siêu mẫu Hoàng Thuỳ xinh đẹp trên máy bay. Ảnh: FB Hoang Thuy
Ca sĩ Đông Nhi khoe buổi tối lãng mạn bên Ông Cao Thắng. Ảnh: FB Đông Nhi
Ca sĩ Đông Nhi khoe buổi tối lãng mạn bên Ông Cao Thắng. Ảnh: FB Đông Nhi
Đàm Thu Trang được khen ra dáng 'tổng tài' khi diện đồ theo phong cách menswear, khác với style nữ tính thường lệ. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Đàm Thu Trang được khen ra dáng 'tổng tài' khi diện đồ theo phong cách menswear, khác với style nữ tính thường lệ. Ảnh: FB Đàm Thu Trang
Vợ chồng Kha Ly tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng công việc livestream bán hàng mỗi tối. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Vợ chồng Kha Ly tranh thủ kiếm thêm thu nhập bằng công việc livestream bán hàng mỗi tối. Ảnh: FB Lại Thị Kha Ly
Hoa hậu Thanh Thuỷ được khen như búp bê Barbie khi diện bộ trang phục màu hồng, khoe eo thon và đôi chân thẳng tắp. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
Hoa hậu Thanh Thuỷ được khen như búp bê Barbie khi diện bộ trang phục màu hồng, khoe eo thon và đôi chân thẳng tắp. Ảnh: FB Huỳnh Thị Thanh Thủy
