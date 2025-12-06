Hà Nội

Jennifer Phạm và chồng đại gia tình tứ trong chuyến du lịch Hàng Châu

Giải trí

Jennifer Phạm và chồng đại gia tình tứ trong chuyến du lịch Hàng Châu

Hoa hậu Jennifer Phạm và ông xã – doanh nhân Đức Hải vừa chia sẻ loạt khoảnh khắc lãng mạn trong chuyến du lịch dài ngày tại Hàng Châu (Trung Quốc).

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết vợ chồng cô đang có chuyến đi hơn một tuần tại Trung Quốc cùng nhóm bạn thân thiết.
Hoa hậu Jennifer Phạm cho biết vợ chồng cô đang có chuyến đi hơn một tuần tại Trung Quốc cùng nhóm bạn thân thiết.
Giữa khung cảnh mùa lá vàng lãng mạn, Jennifer Phạm khoe cảnh chạm môi chồng, họ dành nhiều thời gian "trốn con" để hẹn hò và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư.
Giữa khung cảnh mùa lá vàng lãng mạn, Jennifer Phạm khoe cảnh chạm môi chồng, họ dành nhiều thời gian "trốn con" để hẹn hò và tận hưởng những khoảnh khắc riêng tư.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Jennifer Phạm khoe vẻ đẹp rạng rỡ ở tuổi 40, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi đứng cạnh ông xã doanh nhân.
Trong loạt ảnh được chia sẻ, Jennifer Phạm khoe vẻ đẹp rạng rỡ ở tuổi 40, gương mặt tràn đầy hạnh phúc khi đứng cạnh ông xã doanh nhân.
Nhiều khán giả nhận xét Hoa hậu ngày càng trẻ trung và mặn mà, thậm chí còn dí dỏm cho rằng bí quyết chính là “gả cho đúng người”.
Nhiều khán giả nhận xét Hoa hậu ngày càng trẻ trung và mặn mà, thậm chí còn dí dỏm cho rằng bí quyết chính là “gả cho đúng người”.
Sau hơn một thập kỷ chia tay nam ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân thành đạt Đức Hải.
Sau hơn một thập kỷ chia tay nam ca sĩ Quang Dũng, Jennifer Phạm hiện có cuộc sống hôn nhân viên mãn bên doanh nhân thành đạt Đức Hải.
Cặp đôi kết hôn năm 2012 và có ba con chung: hai gái, một trai.
Cặp đôi kết hôn năm 2012 và có ba con chung: hai gái, một trai.
Dù bận rộn công việc và chăm sóc gia đình đông thành viên, Jennifer Phạm vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ đẹp và tinh thần lạc quan.
Dù bận rộn công việc và chăm sóc gia đình đông thành viên, Jennifer Phạm vẫn duy trì được vẻ ngoài trẻ đẹp và tinh thần lạc quan.
Để giữ lửa hôn nhân, Jennifer Phạm và chồng thường xuyên dành thời gian hẹn hò riêng để "hâm nóng" tình cảm.
Để giữ lửa hôn nhân, Jennifer Phạm và chồng thường xuyên dành thời gian hẹn hò riêng để "hâm nóng" tình cảm.
Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm và thỉnh thoảng còn diện trang phục đôi trong các chuyến đi chơi.
Cả hai không ngần ngại thể hiện tình cảm và thỉnh thoảng còn diện trang phục đôi trong các chuyến đi chơi.
Jennifer Phạm từng chia sẻ cô luôn được ông xã yêu chiều và đồng hành trong mọi việc. Dù bận rộn, doanh nhân Đức Hải luôn sắp xếp thời gian để cùng vợ tham gia các sự kiện.
Jennifer Phạm từng chia sẻ cô luôn được ông xã yêu chiều và đồng hành trong mọi việc. Dù bận rộn, doanh nhân Đức Hải luôn sắp xếp thời gian để cùng vợ tham gia các sự kiện.
Không chỉ là một người chồng tâm lý, Đức Hải còn là một ông bố mẫu mực. Anh luôn hỗ trợ vợ chăm sóc và vui đùa cùng các con. Đặc biệt, anh dành tình yêu thương chân thành cho Bảo Nam - con trai riêng của Jennifer Phạm với người chồng trước.
Không chỉ là một người chồng tâm lý, Đức Hải còn là một ông bố mẫu mực. Anh luôn hỗ trợ vợ chăm sóc và vui đùa cùng các con. Đặc biệt, anh dành tình yêu thương chân thành cho Bảo Nam - con trai riêng của Jennifer Phạm với người chồng trước.
Hiện tại, gia đình Jennifer Phạm sinh sống tại Việt Nam, riêng con trai lớn Bảo Nam đang học tập tại Mỹ.
Hiện tại, gia đình Jennifer Phạm sinh sống tại Việt Nam, riêng con trai lớn Bảo Nam đang học tập tại Mỹ.
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Jennifer Phạm #chồng Jennifer Phạm

