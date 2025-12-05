Đỗ Thị Hà chăm mặc váy ngắn cũn trước khi làm dâu hào môn

Hà Nội

Trước khi làm dâu hào môn, Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà trung thành với phong cách thời trang váy ngắn trẻ trung, tôn tối đa đôi chân dài 1,11 m.

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Trước khi về chung nhà với thiếu gia Viết Vương, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nhiều lần gây chú ý khi diện những mẫu váy hoặc quần siêu ngắn, khai thác tối đa đôi chân dài nổi bật.
Người đẹp 24 tuổi cho biết cô yêu thích phong cách thanh lịch nhưng vẫn năng động, trẻ trung, vì thế ưu tiên các thiết kế có đường cắt xẻ vừa phải, tập trung làm nổi bật đôi chân.
Từ những chiếc váy bodycon ngắn, ôm dáng đến các mẫu chân váy mini siêu ngắn, Đỗ Thị Hà đều biết cách biến chúng trở thành món “vũ khí thời trang” không thể thiếu.
Trước ngưỡng cửa hôn nhân hào môn, Hoa hậu Đỗ Thị Hà nổi tiếng với phong cách thời trang tôn triệt để đôi chân dài 1,11m "đắt giá".
Dù chuộng váy mini, người đẹp vẫn giữ được nét thanh lịch, sang trọng.
Với lợi thế chiều cao ấn tượng và tỉ lệ cơ thể hoàn hảo, Đỗ Thị Hà luôn biết cách chọn trang phục phù hợp để tôn vẻ đẹp hình thể.
Hoa hậu Đỗ Thị Hà bước sang trang mới khi chính thức trở thành chủ nhân của chiếc vương miện Hoa hậu Việt Nam 2020.
Sau 5 năm đăng quang, Hoa hậu Đỗ Thị Hà vẫn giữ được sức hút với công chúng. Tuy nhiên, trong 1-2 năm gần đây cô chuyển sang định hướng kinh doanh, xây dựng hình ảnh phú bà của chính mình.
Nàng hậu đảm nhận vị trí CEO viện Thẩm mỹ ở tuổi 23, sau đó thường xuyên cập nhật hình ảnh đi làm xịn sò và sang chảnh như "nữ tổng tài".
Trước khi kết hôn, Đỗ Hà xây dựng hình ảnh "phú bà" kín đáo, sang trọng.
