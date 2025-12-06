Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine
Á hậu Trúc Diễm lộ thềm ngực căng tràn táo bạo ở tuổi U40

Giải trí

Á hậu Trúc Diễm lộ thềm ngực căng tràn táo bạo ở tuổi U40

Trong bộ ảnh mới, Á hậu Trương Tri Trúc Diễm gây chú ý khi diện chiếc đầm kim sa lấp lánh với thiết kế khoét ngực sâu gợi cảm. 

Ngọc Mai (Tổng hợp)
Á hậu Trương Tri Trúc Diễm mới đây tung bộ ảnh nghệ thuật gây sốt khi xuất hiện trong thiết kế đầm hai dây đính kim sa lấp lánh
Á hậu Trương Tri Trúc Diễm mới đây tung bộ ảnh nghệ thuật gây sốt khi xuất hiện trong thiết kế đầm hai dây đính kim sa lấp lánh
Phần cổ khoét sâu táo bạo giúp người đẹp khoe thềm ngực đầy đặn, căng tràn, tạo điểm nhấn quyến rũ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Phần cổ khoét sâu táo bạo giúp người đẹp khoe thềm ngực đầy đặn, căng tràn, tạo điểm nhấn quyến rũ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.
Người đẹp chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, giúp tôn trọn bờ vai gầy thanh mảnh cùng phần xương quai xanh.
Người đẹp chọn kiểu tóc búi cao gọn gàng, giúp tôn trọn bờ vai gầy thanh mảnh cùng phần xương quai xanh.
Lớp kim sa phản chiếu ánh sáng khiến tổng thể bộ trang phục của Trúc Diễm càng trở nên kiêu sa, sang trọng.
Lớp kim sa phản chiếu ánh sáng khiến tổng thể bộ trang phục của Trúc Diễm càng trở nên kiêu sa, sang trọng.
Trong từng khung hình, Trúc Diễm khéo léo phô diễn vòng eo thon cùng đường cong “thắt đáy lưng ong” mềm mại.
Trong từng khung hình, Trúc Diễm khéo léo phô diễn vòng eo thon cùng đường cong “thắt đáy lưng ong” mềm mại.
Dù đã ở tuổi U40, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng và thần thái quyến rũ khó ai sánh kịp.
Dù đã ở tuổi U40, cô vẫn giữ được vóc dáng săn chắc, nóng bỏng và thần thái quyến rũ khó ai sánh kịp.
Trương Tri Trúc Diễm là nghệ sĩ Việt đầu tiên lọt vào BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giớ do TC Candler công bố.
Trương Tri Trúc Diễm là nghệ sĩ Việt đầu tiên lọt vào BXH 100 gương mặt đẹp nhất thế giớ do TC Candler công bố.
Năm 2014, nữ diễn viên bất ngờ được trang này vinh danh, ghi dấu ấn khi xếp hạng 67 trong bảng xếp hạng 100.
Năm 2014, nữ diễn viên bất ngờ được trang này vinh danh, ghi dấu ấn khi xếp hạng 67 trong bảng xếp hạng 100.
Cho đến nay, đã 11 năm trôi qua, mới chỉ có thêm 2 mỹ nhân Việt lọt vào BXH này và trong 3 người, Trúc Diễm là diễn viên duy nhất.
Cho đến nay, đã 11 năm trôi qua, mới chỉ có thêm 2 mỹ nhân Việt lọt vào BXH này và trong 3 người, Trúc Diễm là diễn viên duy nhất.
Nét đẹp chuẩn Á Đông với sống mũi thanh thoát, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cuốn hút của cô còn được báo chí quốc tế hết lời ca ngợi.
Nét đẹp chuẩn Á Đông với sống mũi thanh thoát, ánh mắt dịu dàng và nụ cười cuốn hút của cô còn được báo chí quốc tế hết lời ca ngợi.
Trúc Diễm bắt đầu nổi tiếng lên sau khi tham gia Hoa hậu Trái Đất 2007. Bước vào showbiz với nhan sắc nổi bật, cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, song song với đó là chuyển hướng sang phim ảnh.
Trúc Diễm bắt đầu nổi tiếng lên sau khi tham gia Hoa hậu Trái Đất 2007. Bước vào showbiz với nhan sắc nổi bật, cô tham gia nhiều cuộc thi sắc đẹp, song song với đó là chuyển hướng sang phim ảnh.
Năm 2015, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm bất ngờ rẽ hướng và từ 6/2021, cô sang Mỹ định cư. Dù ở nơi đất khách, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm
Năm 2015, khi sự nghiệp đang trên đà phát triển, Trúc Diễm bất ngờ rẽ hướng và từ 6/2021, cô sang Mỹ định cư. Dù ở nơi đất khách, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật với vai trò người mẫu, diễn viên. Ảnh: FB Trương Tri Trúc Diễm
Ngọc Mai (Tổng hợp)
#Hoa hậu Trúc Diễm #Hoa hậu Trương Tri Trúc Diễm #Trúc Diễm #Trương Tri Trúc Diễm

Bài liên quan

GALLERY

SPOTLIGHT

Photo Video Podcast eMagazine
TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

GALLERY MỚI NHẤT