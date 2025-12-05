Hà Nội

Diễm My 9X tuổi 35 khoe nhan sắc gái một con rạng rỡ

Giải trí

Diễm My 9X tuổi 35 khoe nhan sắc gái một con rạng rỡ

Trong bộ ảnh ghi dấu tuổi 35, Diễm My 9X gây chú ý khi khoe nhan sắc “gái một con” mặn mà cùng phong cách thanh lịch, nhẹ nhàng.

Diễn viên Diễm My 9x vừa thực hiện bộ ảnh kỷ niệm tuổi 35, khoe trọn vẻ đẹp mặn mà, tràn đầy sức sống của "gái một con".
Cô tiết lộ gu thời trang có sự thay đổi lớn, ưu tiên sự thoải mái, năng động nhưng vẫn giữ trọn nét thanh lịch, nữ tính vốn có.
Nhiều khán giả dành lời khen “gái một con trông mòn con mắt”, nhận xét Diễm My 9X ngày càng mặn mà, cuốn hút sau khi kết hôn và sinh con.
Trong bộ ảnh ghi dấu tuổi mới, nữ diễn viên khoe thần thái rạng rỡ, tràn đầy sức sống, chứng minh việc làm mẹ không hề làm giảm đi sức hấp dẫn của cô.
Để duy trì được vẻ ngoài tươi tắn này, Diễm My 9x tiết lộ cô đã may mắn nhận được sự hỗ trợ lớn từ gia đình. Sự đồng hành và san sẻ của mẹ chồng và ông xã trong việc chăm sóc con cái đã giúp cô có thêm thời gian quý báu để chăm sóc bản thân, duy trì sức khỏe và vẻ ngoài rạng rỡ.
Cô nhấn mạnh việc giữ cân bằng giữa công việc, gia đình và chăm sóc bản thân là chìa khóa để cô luôn cảm thấy hạnh phúc và tự tin.
Hiện tại, bên cạnh việc chăm sóc con nhỏ, Diễm My 9X cũng tham gia một số hoạt động sáng tạo nội dung về thời trang và phong cách sống, đồng thời cân nhắc việc trở lại với diễn xuất khi có cơ hội phù hợp.
Giai đoạn này, cô dành ưu tiên cho vai trò làm vợ, làm mẹ và công việc kinh doanh riêng.
Vẻ ngoài xinh đẹp, trẻ trung cùng thần thái tràn đầy sức sống của cô nhận được nhiều lời khen từ khán giả.
Từ khi kết hôn, Diễm My tạm dừng hoạt động nghệ thuật. Thời gian qua, nữ diễn viên không tham gia bộ phim nào. Thỉnh thoảng, cô mới tham gia sự kiện giải trí. Ảnh: FB Vu Pham Diem My
