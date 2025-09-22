Họp báo thông tin Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hải Phòng lần thứ I

Chiều 22/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng tổ chức họp báo thông tin về Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng chủ trì buổi họp báo.

Đây là Đại hội số cấp tỉnh, thành phố đầu tiên trong cả nước, đánh dấu bước đi tiên phong của Hải Phòng trong ứng dụng công nghệ số vào công tác xây dựng Đảng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: Đàm Thanh

Đại hội diễn ra trong 2 ngày, 26 - 27/9/2025 (3 phiên làm việc) tại Trung tâm Hội nghị và Biểu diễn thành phố Hải Phòng, với sự tham dự của 446 đại biểu, đại diện cho 243.544 đảng viên thuộc 118 đảng bộ trực thuộc Thành ủy. Thủ tướng Chính phủ dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc (sáng ngày 27/9).

Đây cũng là kỳ Đại hội đầu tiên sau hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, khi quy mô dân số thành phố đạt hơn 4,6 triệu người (đứng thứ 4 cả nước); quy mô kinh tế đứng thứ 3 cả nước.

Theo thông tin tại họp báo, chủ đề Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I là: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng bộ; phát huy truyền thống “Thành phố Anh hùng” và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo; đưa Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, đi đầu trong xây dựng Chủ nghĩa xã hội. Phương châm của Đại hội là: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 có 2 nhiệm vụ. Đó là tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025 trên cơ sở nội dung nghị quyết của các Đảng bộ trước khi hợp nhất; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2025 – 2030 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Thời gian qua, công tác chuẩn bị Đại hội đã được triển khai khẩn trương, khoa học, chuyên nghiệp. Các Tiểu ban Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội bám sát kế hoạch, phân công rõ nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị. Các văn kiện được chuẩn bị kỹ lưỡng, qua nhiều vòng thảo luận, lấy ý kiến rộng rãi từ cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo cáo chính trị đã hoàn thiện sau 12 lần dự thảo, Báo cáo kiểm điểm và Nghị quyết được chỉnh sửa qua 6 lần dự thảo.

Thành uỷ Hải Phòng cũng chủ động xây dựng dự thảo chương trình hành động thực hiện nghị quyết để Đại hội thảo luận và Ban Chấp hành Đảng bộ khoá mới tiếp thu, hoàn thiện ban hành ngay sau khi kết thúc Đại hội để nghị quyết sớm đi vào thực tiễn. Đại hội lần này ghi nhận số lượng tham luận lớn nhất từ trước đến nay, với 156 tham luận gửi về, dự kiến 17 tham luận sẽ trình bày trực tiếp.

Đặc biệt, thành phố đã xây dựng phần mềm “Đại hội số” phục vụ toàn bộ quá trình tổ chức. Phần mềm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong điểm danh đại biểu, phân tích thông tin, cung cấp đầy đủ tài liệu, văn kiện, chương trình làm việc và các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; thể hiện tinh thần đi đầu của Hải Phòng trong thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 226/2025/QH15 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố, hướng tới chuyển đổi số toàn diện, bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã hoàn tất, sẵn sàng cho tổ chức Đại hội vào ngày 26- 27/9. Với sự chuẩn bị chu đáo, Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng lần thứ I là dấu mốc quan trọng, góp phần đưa thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới, bứt phá mạnh mẽ, xứng tầm là một trung tâm kinh tế lớn của cả nước.

Tại họp báo, ông Nguyễn Quang Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh, Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố. Đại hội được tổ chức trong bối cảnh đặc biệt, có ý nghĩa lịch sử khi tỉnh Hải Dương và thành phố Hải Phòng vừa hợp nhất thành một đơn vị hành chính mới với diện tích trên 3.190 km², dân số gần 4,7 triệu người, quy mô kinh tế đứng thứ ba toàn quốc; mô hình chính quyền địa phương hai cấp chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7/2025; tạo tiền đề để thành phố bước vào giai đoạn phát triển mới.