Chủ tịch TP Hải Phòng đề nghị các địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu trên khi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo 9 phường khu vực Trung tâm phía Tây thành phố Hải Phòng về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày 15/9.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu làm việc với lãnh đạo các 9 phường Trung tâm khu vực phía Tây thành phố. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo 9 phường, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị các phường đã tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ trong hơn 2 tháng triển khai hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh vai trò trung tâm, động lực tăng trưởng của các phường thuộc khu vực thành phố Hải Dương cũ.

Từ đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng; thường xuyên, kịp thời phối hợp với các Sở, ngành theo lĩnh vực chuyên môn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp phát triển mang tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị Đảng ủy, UBND các phường chủ động giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trong phạm vi thẩm quyền.

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động liên hệ, phối hợp trực tiếp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ, tuyệt đối không để ách tắc công việc.

Các xã, phường cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của UBND cấp xã, rà soát, lược bỏ những quy định không còn phù hợp và bổ sung nội dung mới từ thực tiễn để bảo đảm hoạt động hiệu quả, sát thực tế.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Sở Tài chính trong khảo sát, đề xuất cải tạo, sửa chữa, mở rộng hoặc xây dựng mới trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành.

Đáng chú ý, người đứng đầu UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các xã, phường chủ động triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền theo quy định; rà soát, đề xuất các nội dung cần tiếp tục phân cấp để phục vụ người dân và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các địa phương cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức.

Các xã, phường khẩn trương lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, bảo đảm xác định chính xác, đầy đủ và thống nhất phạm vi ranh giới, tạo cơ sở pháp lý phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội năm 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các kiến nghị của địa phương tại buổi làm việc để chủ động nghiên cứu, tham mưu giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trong thời gian tới.

Trước đó, kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trụ sở làm việc của 6/9 phường, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu UBND các phường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bố trí vị trí thuận lợi, diện tích rộng, thoáng cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Việc bố trí vị trí, đầu tư trụ sở làm việc phải đồng bộ, thống nhất. Cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phải nâng cao thái độ, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và cần có sự theo dõi, đánh giá thực chất, tránh hình thức.