Chính trị

Chủ tịch TP Hải Phòng đề nghị các địa phương sắp xếp, bố trí cán bộ phù hợp

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đề nghị các địa phương cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Hải Ninh

Ông Lê Ngọc Châu - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhấn mạnh yêu cầu trên khi kiểm tra thực tế và làm việc với lãnh đạo 9 phường khu vực Trung tâm phía Tây thành phố Hải Phòng về kết quả triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp ngày 15/9.

Cuộc kiểm tra nhằm đánh giá toàn diện hiệu quả mô hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, rút kinh nghiệm và đề ra giải pháp nâng cao chất lượng quản lý, phục vụ người dân. Cùng dự có lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

65555.jpg
Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu làm việc với lãnh đạo các 9 phường Trung tâm khu vực phía Tây thành phố. Ảnh: Nguyễn Hạnh

Phát biểu tại cuộc làm việc với lãnh đạo 9 phường, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu ghi nhận và biểu dương cấp ủy, chính quyền địa phương và hệ thống chính trị các phường đã tích cực, chủ động, nỗ lực, cố gắng, phát huy tinh thần trách nhiệm, khẩn trương thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nhiệm vụ trong hơn 2 tháng triển khai hoạt động bộ máy chính quyền địa phương 02 cấp.

Chủ tịch UBND thành phố Lê Ngọc Châu nhấn mạnh vai trò trung tâm, động lực tăng trưởng của các phường thuộc khu vực thành phố Hải Dương cũ.

Từ đó, yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương của Trung ương, chỉ đạo của Thành ủy và UBND thành phố Hải Phòng; thường xuyên, kịp thời phối hợp với các Sở, ngành theo lĩnh vực chuyên môn để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ; đồng thời chủ động đề xuất các giải pháp phát triển mang tầm nhìn dài hạn.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Lê Ngọc Châu đề nghị Đảng ủy, UBND các phường chủ động giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai mô hình chính quyền địa phương 02 cấp trong phạm vi thẩm quyền.

Đối với các vấn đề vượt thẩm quyền phải chủ động liên hệ, phối hợp trực tiếp với các sở, ngành liên quan để kịp thời tháo gỡ, tuyệt đối không để ách tắc công việc.

Các xã, phường cần tiếp tục hoàn thiện Quy chế làm việc của UBND cấp xã, rà soát, lược bỏ những quy định không còn phù hợp và bổ sung nội dung mới từ thực tiễn để bảo đảm hoạt động hiệu quả, sát thực tế.

Đồng thời, khẩn trương hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cán bộ, công chức, viên chức; phối hợp chặt chẽ với Sở Xây dựng và Sở Tài chính trong khảo sát, đề xuất cải tạo, sửa chữa, mở rộng hoặc xây dựng mới trụ sở làm việc, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác quản lý, điều hành.

Đáng chú ý, người đứng đầu UBND thành phố Hải Phòng đề nghị các xã, phường chủ động triển khai đầy đủ các nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền theo quy định; rà soát, đề xuất các nội dung cần tiếp tục phân cấp để phục vụ người dân và tổ chức thực hiện hiệu quả.

Các địa phương cần sắp xếp, bố trí đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức phù hợp để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức tập huấn theo hình thức “cầm tay chỉ việc” nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ, công chức, viên chức.

Các xã, phường khẩn trương lập mới hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính cấp xã, bảo đảm xác định chính xác, đầy đủ và thống nhất phạm vi ranh giới, tạo cơ sở pháp lý phục vụ quản lý nhà nước. Đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và an toàn xã hội năm 2025.

Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng cũng yêu cầu các sở, ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ và các kiến nghị của địa phương tại buổi làm việc để chủ động nghiên cứu, tham mưu giải pháp tháo gỡ, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương cấp xã trong thời gian tới.

Trước đó, kiểm tra trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trụ sở làm việc của 6/9 phường, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng Lê Ngọc Châu yêu cầu UBND các phường chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, bố trí vị trí thuận lợi, diện tích rộng, thoáng cho Trung tâm Phục vụ hành chính công để nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân. Việc bố trí vị trí, đầu tư trụ sở làm việc phải đồng bộ, thống nhất. Cán bộ, công chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phải nâng cao thái độ, chất lượng phục vụ, hướng đến sự hài lòng của người dân và cần có sự theo dõi, đánh giá thực chất, tránh hình thức.

#Hải Phòng #chính quyền địa phương #cán bộ công chức #quản lý hành chính #mô hình chính quyền #phục vụ nhân dân

Bài liên quan

Xã hội

Giáo viên dạy lái xe ở Hải Phòng kịp ngăn người phụ nữ định nhảy cầu

Khi đi qua cầu Hiệp, phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu, có ý định tự tử, nam giáo viên dạy lái xe đã kịp thời cùng người dân kéo nạn nhân lên an toàn.

Thông tin ban đầu, khoảng 12h ngày 12/9, khi đi qua cầu Hiệp (thuộc xã Hồng Châu, TP. Hải Phòng), anh Vũ Đình Kiên (SN 1990, trú tại xã Trần Phú, TP. Hải Phòng), là giáo viên dạy lái xe, phát hiện một phụ nữ trèo qua lan can cầu, có ý định tự tử.

76655.jpg
Chị T tại cơ quan công an.
Xem chi tiết

Chính trị

Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước

Phân tích vị trí chiến lược của Hải Phòng, "cửa ngõ ra Biển Đông", Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tin tưởng, Hải Phòng sẽ trở thành cực tăng trưởng mới của cả nước.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh như trên tại buổi làm việc với TP. Hải Phòng chiều 11/9 để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh, xuất nhập khẩu, xây dựng hạ tầng, thúc đẩy tăng trưởng, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

76655.jpg
Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Trần Mạnh
Xem chi tiết

Xã hội

Bắt 5 đối tượng ở Hải Phòng cướp tài sản, trộm cắp, gây rối trật tự công cộng

Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Hải Phòng vừa triệt xóa ổ nhóm 5 đối tượng cướp tài sản, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng.

Ngày 11/9, Công an TP Hải Phòng cho biết, Phòng Cảnh sát Hình sự vừa triệt xóa ổ nhóm, bắt 5 đối tượng về các hành vi Cướp tài sản, Trộm cắp tài sản, Gây rối trật tự công cộng tại địa bàn phường Lê Thanh Nghị, Hải Phòng và thu giữ nhiều tang vật liên quan.

788.jpg
Các đối tượng liên quan vụ án.
Xem chi tiết

