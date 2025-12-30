Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Chiều 30/12, Tỉnh ủy Gia Lai tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Hà Ngọc Chính

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

qd.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Quốc Huy (bìa trái) và ông Thái Thanh Bình. Ảnh: Q.T

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Quốc Huy trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, thống nhất để Ban Bí thư điều động bản thân tham gia giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại hội nghị, ông Thái Thanh Bình trân trọng cảm ơn đến cá nhân Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

tin sản xuất
#Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai #ông Thái Thanh Bình #Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy #Huỳnh Quốc Huy #nhiệm kỳ 2025-2030

Bài liên quan

Chính trị

Ông Võ Anh Tuấn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh Gia Lai

Chiều 1/12, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Gia Lai Nguyễn Tuấn Thanh chủ trì hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai Phạm Minh Trung đã công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Cụ thể: điều động, bổ nhiệm ông Võ Anh Tuấn-Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp giữ chức vụ Chánh Thanh tra tỉnh; điều động, bổ nhiệm ông Đặng Công Tiến-Tỉnh ủy viên, Chánh Thanh tra tỉnh giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp; bổ nhiệm ông Bùi Lê Vĩ Chinh-Phó Hiệu trưởng phụ trách giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Y tế Gia Lai. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 1/12/2025.

Xem chi tiết

Chính trị

Hải Phòng bổ nhiệm hàng loạt cán bộ lãnh đạo, giám đốc các sở

Chiều 29/11, Thành ủy – UBND TP Hải Phòng vừa tổ chức Hội nghị công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ, có hiệu lực từ 1/12.

Theo đó, ông Bùi Hùng Thiện, Ủy viên Thành ủy, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường được phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng Thành ủy.

Ông Đặng Xuân Thưởng, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Gia Lộc thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Gia Lộc nhiệm kỳ 2025 - 2030; phân công, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Thành ủy Hải Phòng.

Xem chi tiết

Chính trị

Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an 3 tỉnh

Bộ Công an vừa công bố các quyết định về công tác điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an 3 tỉnh: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Trong tuần qua, Bộ Công an điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an nhiều tỉnh gồm: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình.

Ngày 21/11, Bộ Công an và Tỉnh ủy Quảng Ninh phối hợp tổ chức lễ công bố, thông báo các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 418 ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.