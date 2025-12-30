Ông Huỳnh Quốc Huy giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Gia Lai đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban Bí thư quyết định điều động, chỉ định ông Huỳnh Quốc Huy thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030.

Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cùng Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định, tặng hoa chúc mừng ông Huỳnh Quốc Huy (bìa trái) và ông Thái Thanh Bình. Ảnh: Q.T

Cùng với đó, Ban Bí thư quyết định ông Thái Thanh Bình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai; thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai, nhiệm kỳ 2025-2030; đồng thời, điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ngãi, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Huỳnh Quốc Huy trân trọng cảm ơn các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tin tưởng, thống nhất để Ban Bí thư điều động bản thân tham gia giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Gia Lai.

Tại hội nghị, ông Thái Thanh Bình trân trọng cảm ơn đến cá nhân Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Gia Lai thời gian qua đã luôn dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo để Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xin hứa sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.