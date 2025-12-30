Hải Phòng có tân Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy

Chiều 30/12, Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ thành phố.

Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương trao Quyết định cho ông Nguyễn Anh Tuấn.

Tại Hội nghị đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc, ông Vũ Hồng Hiên, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 – 2030. Đồng thời điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình và thôi giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Ninh Bình nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng và giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu chúc mừng ông Vũ Hồng Hiên và ông Nguyễn Anh Tuấn được phân công nhận nhiệm vụ mới. Đồng thời nhấn mạnh, việc phân công, điều động này là thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhưng cũng đồng thời nhằm tạo điều kiện, môi trường công tác để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nâng cao kiến thức, kinh nghiệm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị ông Nguyễn Anh Tuấn chủ động nắm tình hình, sớm làm quen với địa bàn, cơ sở, phong cách làm việc và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ thành phố; đây là điều kiện cơ bản tạo nền tảng quan trọng để phối hợp công tác hiệu quả. Trên cương vị Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, ông Tuấn cần phát huy đầy đủ vai trò, trách nhiệm trong tham gia xây dựng tập thể Ban Thường vụ và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đoàn kết, thống nhất, dân chủ, kỷ cương. Quan tâm củng cố, kiện toàn hệ thống Ủy ban Kiểm tra các cấp một cách đồng bộ, toàn diện; không chỉ ở cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy mà trong toàn hệ thống.

Đồng thời, tiếp tục đổi mới tư duy và phương pháp công tác kiểm tra, giám sát theo hướng chủ động, phòng ngừa là chính; kịp thời phát hiện, nhắc nhở, xử lý nghiêm minh, đúng quy định, có lý, có tình các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm.

Bí thư Thành ủy Hải Phòng đề nghị cơ quan Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và các cơ quan, đơn vị trong hệ thống chính trị thành phố phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, quan tâm, phối hợp, hỗ trợ, tạo môi trường làm việc thuận lợi để ông Nguyễn Anh Tuấn nhanh chóng hòa nhập, hoàn thành tốt nhiệm vụ.