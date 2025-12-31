Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Chính trị

Ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Cơ quan Nội chính vừa được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương.

Hải Ninh

Ngày 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

8888777.jpg
Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Nội Chính

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân; có trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường hứa quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trên cương vị công tác mới; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương. Đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ban Nội chính Trung ương hiện có Trưởng ban là ông Phan Đình Trạc. 7 Phó ban gồm các ông: Lê Minh Trí, Võ Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Xuân Trường.

#Nguyễn Xuân Trường #Nội chính trung ương #bổ nhiệm #phó trưởng ban #tham nhũng

Bài liên quan

Chính trị

Ông Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh

Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Hải Bình giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Sáng 31/12, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công, bổ nhiệm ông Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giữ chức Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Xem chi tiết

Chính trị

Thanh Hoá có tân Giám đốc Sở Nội vụ

Ông Lê Ngọc Hợp, quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa vừa được Chủ tịch UBND tỉnh này bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ.

Thông tin từ UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ông Nguyễn Hoài Anh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký, ban hành quyết định bổ nhiệm Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, tại quyết định số 4079/QĐ-UBND ngày 26/12, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa quyết định bổ nhiệm ông Lê Ngọc Hợp, quyền Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa giữ chức Giám đốc Sở Nội vụ. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm, có hiệu lực kể từ ngày ký.

Xem chi tiết

Chính trị

Hà Nội có tân Chánh Văn phòng Thành ủy

Thiếu tướng Nguyễn Thành Long, Phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội được biệt phái, giữ chức Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội.

Sáng 26/12, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ông Trần Thanh Hà (50 tuổi), Thành ủy viên, Chánh Văn phòng Thành ủy được điều động đến công tác tại cơ quan Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố, giữ chức vụ Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND thành phố.

anh-chup-man-hinh-2025-12-26-luc-105945.png
Ông Trần Thanh Hà (phải) và ông Nguyễn Thành Long (trái).
Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Đảng, Nhà nước tặng quà nhân dịp chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Tết Bính Ngọ

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký công điện số 418 ngày 28/12/2025 về việc tặng quà của Đảng, Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 cho người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác.