Ông Nguyễn Xuân Trường làm Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương

Ông Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Cơ quan Nội chính vừa được Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó ban Nội chính Trung ương.

Ngày 31/12, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Bùi Thị Quỳnh Vân đã công bố Quyết định của Ban Bí thư về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan, Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Ông Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Nguyễn Xuân Trường, Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương. Ảnh: Nội Chính

Ông Nguyễn Xuân Trường sinh năm 1978; tốt nghiệp Học viện An ninh nhân dân; có trình độ Tiến sĩ Luật (chuyên ngành Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm), Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Trường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành sớm, đã trải qua nhiều vị trí công tác: Giảng viên Học viện An ninh nhân dân; cán bộ Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng; Phó Vụ trưởng Vụ Theo dõi, xử lý các vụ án, vụ việc; Vụ trưởng Vụ Địa phương I; Vụ trưởng Vụ Cơ quan Nội chính, Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Xuân Trường bày tỏ vinh dự lớn lao khi được Ban Bí thư tin tưởng bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương; đồng thời nhận thức sâu sắc đây là trách nhiệm nặng nề trước Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Tân Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Xuân Trường hứa quán triệt nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Trưởng Ban, tiếp tục nỗ lực phấn đấu, rèn luyện trên cương vị công tác mới; tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và Nhân dân; kiên định mục tiêu, lý tưởng của Đảng; chấp hành nghiêm Cương lĩnh, Điều lệ Đảng, Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước.

Đồng thời khẳng định sẽ không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, chuyên môn, bản lĩnh thực tiễn; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng; đề cao kỷ luật, kỷ cương, tinh thần nêu gương. Đồng chí cũng bày tỏ quyết tâm cùng tập thể lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương phát huy truyền thống đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới, nâng cao chất lượng tham mưu chiến lược cho Đảng trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp; góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ban Nội chính Trung ương hiện có Trưởng ban là ông Phan Đình Trạc. 7 Phó ban gồm các ông: Lê Minh Trí, Võ Văn Dũng, Bùi Văn Nghiêm, Lê Hồng Quang, Nguyễn Thanh Hải, Đặng Văn Dũng, Nguyễn Xuân Trường.