Thị trường xe máy điện Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh trong năm 2026 khi doanh số sau 7 tháng đã vượt mốc hơn nửa triệu chiếc.

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Với mức tăng hơn 97% so với cùng kỳ năm ngoái, xe điện hiện chiếm gần 28% tổng lượng xe máy bán ra trên thị trường. Theo số liệu của Motorcycles Data (MD), toàn thị trường xe máy Việt Nam tiêu thụ khoảng 1,8 triệu xe trong 7 tháng đầu năm 2026, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, riêng xe máy điện đạt doanh số 513.742 chiếc, tương ứng mức tăng 97,2%.

Như vậy, tốc độ tăng trưởng của xe máy điện cao gấp khoảng 5 lần mức tăng chung của toàn thị trường. Diễn biến này cho thấy phương tiện chạy điện đang đóng góp ngày càng lớn vào tăng trưởng của ngành xe hai bánh tại Việt Nam.

Hơn nửa triệu xe máy điện bán ra tại Việt Nam sau 7 tháng đầu 2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở cơ cấu doanh số. Trong 7 tháng đầu năm 2025, xe máy điện chiếm khoảng 16,8% thị trường. Đến cùng kỳ năm nay, con số đã tăng lên 27,6%, tức cứ khoảng 4 xe máy bán ra thì có hơn một xe sử dụng động cơ điện.

Theo MD, xét trên toàn bộ thị trường xe máy, Việt Nam hiện đứng thứ hai tại Đông Nam Á về lượng xe mới tiêu thụ, sau Indonesia. Tuy nhiên, nếu chỉ tính xe máy điện, Việt Nam đang dẫn đầu khu vực.

Quy mô tiêu thụ cũng đưa Việt Nam vào nhóm những thị trường xe máy điện lớn trên thế giới, xếp sau hai quốc gia có dân số trên một tỷ người là Trung Quốc và Ấn Độ.

Theo MD, xét trên toàn bộ thị trường xe máy, Việt Nam hiện đứng thứ hai tại Đông Nam Á về lượng xe mới tiêu thụ, sau Indonesia.

Sự dịch chuyển này diễn ra trong bối cảnh thị trường xe điện hai bánh tại Việt Nam ngày càng đa dạng về sản phẩm. Người tiêu dùng hiện có hàng trăm lựa chọn với khoảng giá trải rộng từ 10 triệu đến 80 triệu đồng.

Motorcycles Data chưa công bố số liệu bán hàng cụ thể của từng thương hiệu tại Việt Nam, nhưng cho biết VinFast đang là hãng dẫn đầu thị trường. Doanh số của thương hiệu Việt trong 7 tháng đầu năm tăng hơn 170% so với cùng kỳ năm 2025.

Trước đó, VinFast công bố đã bán khoảng 435.000 xe máy điện trong nửa đầu năm 2026. Tại một sự kiện diễn ra ở TP.HCM hồi tháng 7, ông Hoàng Hà, Tổng giám đốc VinFast mảng xe máy, cho biết thương hiệu này chiếm khoảng 60% phân khúc xe máy điện và khoảng 24% toàn thị trường xe hai bánh.

Honda đang đẩy nhanh kế hoạch điện hóa tại Việt Nam.

Bên cạnh VinFast, nhóm doanh nghiệp trong nước còn có Dat Bike, Selex, Pega, Osaka và một số thương hiệu khác. Thị trường dự kiến tiếp tục có thêm đối thủ mới khi E-Motor, thương hiệu thuộc TMT, lên kế hoạch bán các sản phẩm sản xuất tại nhà máy ở Hưng Yên từ tháng 9/2026.

Bên cạnh các hãng Việt, nhóm thương hiệu Trung Quốc như Yadea, Dibao và Tailg cũng đang tham gia thị trường với nhiều dòng sản phẩm khác nhau.

So với các doanh nghiệp Việt Nam và Trung Quốc, hai hãng xe Nhật Bản là Honda và Yamaha hiện chưa có danh mục xe điện phong phú tại Việt Nam. Tuy nhiên, cuộc cạnh tranh được dự báo sẽ gia tăng khi các hãng xe truyền thống bắt đầu mở rộng sản phẩm và hạ tầng phục vụ xe điện.

Honda và Yamaha hiện chưa có danh mục xe điện phong phú tại Việt Nam.

Đáng chú ý, Honda đang đẩy nhanh kế hoạch điện hóa tại Việt Nam. Bên cạnh việc phát triển hệ thống trạm sạc tại mạng lưới đại lý HEAD, hãng dự kiến giới thiệu phiên bản nội địa hóa của UC3. Đây sẽ là mẫu xe máy điện có định vị cao nhất của Honda tại Việt Nam.

Đến đầu năm 2027, Honda dự kiến bổ sung thêm hai mẫu xe điện được phát triển riêng cho thị trường Việt Nam. Các sản phẩm mới hướng đến phân khúc phổ thông và được định vị thấp hơn ICON e:, mẫu xe điện dễ tiếp cận nhất của Honda hiện nay.