Hôn nhân của NSND Thu Huyền - Tấn Minh

Giải trí

Hôn nhân của NSND Thu Huyền - Tấn Minh

2 NSND Thu Huyền - Tấn Minh về chung một vào năm 2004. Đến nay, hôn nhân của cặp đôi vẫn gây chú ý.

Thu Cúc (tổng hợp)
NSND Thu Huyền vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội. Nữ nghệ sĩ lập gia đình vào năm 2004. Ảnh: Tiền Phong.
Chồng Thu Huyền là NSND Tấn Minh - giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long. Ảnh: Pháp Luật TP HCM.
Thu Huyền chia sẻ trên Dân Việt, Tấn Minh lúc mới yêu là người hiền lành, chín chắn, hiểu biết và nói chuyện hợp. Ảnh: FB Thu Huyền.
Vợ chồng Tấn Minh từng coi nhau là bạn trước khi hẹn hò. Ảnh: FB Thu Huyền.
"Tới khi làm album Bức thư tình đầu tiên thì tôi và anh Tấn Minh mới nhận ra có điều gì đó không còn bình thường nữa, như kiểu có xung điện. Cứ gặp nhau là tôi lại thấy ngượng", Thu Huyền chia sẻ. Ảnh: FB Thu Huyền.
NSND Tấn Minh chia sẻ trên Vietnamnet, không tới 2 tuần, anh quyết định Thu Huyền sẽ là người phụ nữ mình cần trong cuộc sống. Ảnh: FB Thu Huyền.
Sau 1 năm yêu, Thu Huyền và Tấn Minh kết hôn. Bí quyết giúp cặp đôi không xảy ra cãi vã trong hơn 20 năm qua là “không thù dai nhớ lâu”. Ảnh: FB Thu Huyền.
Thu Huyền từng kể, mỗi khi nhìn thấy mặt chồng biến sắc là cô không nói nữa nên không bao giờ xảy ra mâu thuẫn. Ảnh: FB Thu Huyền.
Tấn Minh và Thu Huyền sánh đôi trong các chương trình, sự kiện. Ảnh: FB Thu Huyền.
Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ đăng tải nhiều hình ảnh bên chồng con. Ảnh: FB Thu Huyền.
Thu Huyền khoe ảnh cùng Tấn Minh kỷ niệm 17 năm ngày cưới. Ảnh: FB Thu Huyền.
Năm 2024, vợ chồng Thu Huyền kỷ niệm 20 năm ngày cưới bên hai con trai Minh Nam (sinh năm 2005) và Minh Khôi (sinh năm 2010). Ảnh: FB Thu Huyền.
