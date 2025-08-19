Hà Nội

52Hz ngày càng tỏa sáng ở Em xinh say hi, hôn nhân hạnh phúc

Giải trí

52Hz ngày càng tỏa sáng ở Em xinh say hi, hôn nhân hạnh phúc

Nữ ca sĩ 52Hz vụt sáng nhờ chương trình Em xinh say hi, hiện tại gắn bó với Rio.

Nữ ca sĩ 52Hz tên thật Trần Thị Phương Thảo, sinh năm 1999.Trong cuộc phỏng vấn với Người Đưa Tin, 52Hz cho biết, cô thích âm nhạc từ bé nhưng được mẹ định hướng theo nghề giáo viên giống mẹ. Ảnh: FB 52Hz.
52Hz từng làm công việc văn phòng 8 tiếng sau khi tốt nghiệp đại học. Tuy nhiên, sau đó, cô lại theo đuổi âm nhạc. Ảnh: FB 52Hz.
2 bài hát gắn liền với tên tuổi của 52Hz là Mê cung tình yêu và đợi. Ảnh: FB 52Hz.
Từ ít tên tuổi, 52Hz được chú ý khi ngày càng tỏa sáng ở Em xinh say hi. Theo Znews, 52Hz bùng nổ bắt đầu từ live stage 1. Sau đó, 52Hz được chọn làm đội trưởng cho live stage 2. Ảnh: FB 52Hz.
Nhờ 2 tiết mục ấn tượng, đội 52Hz vượt mặt các đội của Phương Mỹ Chi, Bích Phương và Miu Lê để giành chiến thắng ở live stage 2. Ảnh: FB 52Hz.
Trong chung kết Em xinh say hi, 52Hz mang đến ca khúc Trời sao. Ca khúc có giai điệu trong trẻo, mộng mơ và đậm chất cổ điển. Ảnh: FB 52Hz.
52Hz kết hôn với ca sĩ Rio vào tháng 4/2025. Ảnh: FB 52Hz.
Rio và 52Hz có 6 năm hẹn hò trước khi về chung một nhà. Ảnh: FB 52Hz.
Cặp đôi thoải mái thể hiện tình cảm kể từ khi gắn bó. Ảnh: FB Rio.
Rio hiện tại góp mặt trong dàn nghệ sĩ của chương trình Anh trai say hi mùa 2. Ảnh: FB Rio.
#ca sĩ 52Hz #em xinh 52Hz #Em xinh say hi

