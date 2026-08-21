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Số hóa - Xe

Hơn 500.000 phương tiện trượt đăng kiểm trong 8 tháng đầu năm 2026

Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, trong 8 tháng đầu năm 2026 có tới 504.198 lượt phương tiện không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.

Thảo Nguyễn
Video: Lý do khiến hàng trăm xe bị trượt đăng kiểm - giải pháp khó hay dễ?

Thống kê của Cục Đăng kiểm, tính đến ngày 10/8, trên cả nước có 303/318 cơ sở đăng kiểm và chi nhánh đang hoạt động với 509/583 dây chuyền kiểm định đang vận hành. Tổng số phương tiện đang lưu hành trên cả nước là 6.675.015 phương tiện, gồm 4.394.102 xe con, 164.842 xe khách, 1.741.635 xe tải, 45.406 ôtô chuyên dùng và 329.030 các loại khác.

Trong 8 tháng đầu năm 2026, các cơ sở đăng kiểm trên cả nước đã kiểm định được 4.122.422 lượt phương tiện, trong đó 3.618.224 lượt phương tiện đạt tiêu chuẩn an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường; 504.198 lượt phương tiện (chiếm 12,2%) không đạt phải bảo dưỡng, sửa chữa, điều chỉnh để kiểm định lại.

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Hơn 500.000 phương tiện trượt đăng kiểm trong 8 tháng đầu năm 2026.

So với năm 2025, tỷ lệ phương tiện trượt kiểm định giảm (năm 2025, số lượt phương tiện không đạt lần đầu là 771.773 lượt, chiếm 13,35%) cho thấy chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện trong lưu hành ngày càng được nâng cao. Theo các cơ sở đăng kiểm, lỗi khiến phương tiện trượt kiểm định nhiều nhất vẫn là lỗi do hệ thống phanh, điện đèn…

Đối với công tác thử nghiệm xe cơ giới, trong 8 tháng, Trung tâm Thử nghiệm xe cơ giới đã thử nghiệm và cấp báo cáo thử nghiệm cho 1.420 ôtô, rơ-moóc và sơ-mi rơ-moóc; 2.553 linh kiện ôtô; 756 môtô, xe gắn máy, xe bốn bánh chở người; 1.531 linh kiện xe môtô, xe gắn máy.

Trung tâm Thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ đã thử nghiệm và cấp báo cáo thử nghiệm cho 1.223 mẫu, gồm 350 mẫu ôtô; 313 mẫu động cơ; 560 mẫu môtô, xe gắn máy.

Để đáp ứng nhu cầu kiểm định của người dân, doanh nghiệp; bảo đảm duy trì hoạt động đăng kiểm ổn định trên toàn quốc, Cục Đăng kiểm đã triển khai tích cực hoạt động đánh giá cấp mới, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên cho 464 đăng kiểm viên xe cơ giới.

Đồng thời, phối hợp tổ chức 2 lớp tập huấn kiểm định xe máy chuyên dùng (56 học viên); 9 lớp tập huấn nghiệp vụ thực hành chứng nhận xe cơ giới cải tạo (670 học viên); 2 lớp thực hành nghiệp vụ đăng kiểm viên xe cơ giới hạng II (114 học viên). Hiện cả hệ thống có 2.063 đăng kiểm viên xe cơ giới và 595 đăng kiểm viên xe máy chuyên dùng đang làm việc trên cả nước.

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