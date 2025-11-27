Hơn 3.500 tác phẩm dự thi Giải Diên Hồng lần thứ 4

Sau 10 tháng phát động,Giải Diên Hồng lần thứ tư đã nhận được 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí phản ánh sâu rộng ba trụ cột hoạt động của Quốc hội.

Chiều 27/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Trưởng ban Chỉ đạo Giải Báo chí toàn quốc về Quốc hội và HĐND (Giải Diên Hồng) lần thứ 4 Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng.

Sau 10 tháng phát động, từ tháng 1/2025, Giải Diên Hồng lần thứ tư đã nhận được 3.508 tác phẩm dự thi của 125 cơ quan báo chí, phản ánh sâu rộng ba trụ cột hoạt động của Quốc hội: lập pháp, giám sát tối cao, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức Giải Diên Hồng

Hội đồng sơ khảo gồm 6 tiểu ban: Báo in, Báo điện tử, Phát thanh, Truyền hình, Báo ảnh và Tạp chí đã hoàn tất chấm sơ khảo và chọn ra 90 tác phẩm xuất sắc vào vòng chung khảo, gồm: 15 tác phẩm báo in, 20 tác phẩm báo điện tử, 15 tác phẩm tạp chí, 15 tác phẩm phát thanh, 15 tác phẩm truyền hình và 10 tác phẩm ảnh báo chí.

Các tác phẩm vào chung khảo bảo đảm chất lượng, thể hiện tốt nội dung, thông điệp, phản ánh đầy đủ ba trọng tâm hoạt động của Quốc hội: lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; đồng thời làm nổi bật chủ đề 80 năm hình thành, phát triển Quốc hội Việt Nam.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo Phạm Mạnh Hùng khẳng định, các tác phẩm được lựa chọn vào vòng chấm chung khảo bảo đảm chất lượng cao, đáp ứng tốt yêu cầu về nội dung, thông điệp và hình thức thể hiện.

"Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu, cấu trúc hợp lý, có chiều sâu và sử dụng hiệu quả các hình thức thể hiện đại, đa phương tiện như: đồ họa, phim tư liệu, các cái tuyến bài.

Các tác phẩm báo in, tạp chí in và phát thanh vẫn giữ được tính chuẩn mực, chặt chẽ, giàu tính thời sự và tính phản biện, thể hiện được tiếng nói đa dạng của cử tri và nhân dân cả nước đối với hoạt động của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, có giá trị xã hội lan tỏa cao", ông Phạm Mạnh Hùng nói.

Phó Tổng Giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng chấm sơ khảo Phạm Mạnh Hùng phát biểu tại hội nghị

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, thời gian từ nay tới lễ trao giải còn rất ngắn, khối lượng công việc lớn và có nhiều nhiệm vụ rất quan trọng. Để tổ chức chu đáo và thành công lễ trao Giải Diên Hồng lần thứ 4, Phó Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan tiếp tục bám sát kế hoạch, khẩn trương triển khai các nhiệm vụ theo phân công.

Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Văn Chiến lưu ý: "Công tác chấm giải, đây là một việc rất hệ trọng, Ban tổ chức cần phối hợp chặt chẽ và tích cực hỗ trợ Hội đồng chấm giải hoàn thành nhiệm vụ.

Hội đồng chấm chung khảo phải đảm bảo tính chuyên môn, công tâm, khách quan, minh bạch, lựa chọn và được tác phẩm xuất sắc nhất. Và đề nghị văn phòng Quốc hội, tiếp tục vận hành hiệu quả website Giải Hồng và trở thành kênh thông tin tham khảo hữu ích cho các nhà báo, cử tri".