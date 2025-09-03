Năm học mới 2025 - 2026, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên trên cả nước sẽ được hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế.

Năm học 2025-2026, hơn 20 triệu học sinh, sinh viên (HSSV) chính thức được hưởng chính sách hỗ trợ tối thiểu 50% mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT) từ ngân sách nhà nước. Đây là điểm mới quan trọng trong Nghị định số 188/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, quy định mức hỗ trợ tham gia BHYT 30% là gánh nặng với nhiều gia đình thu nhập thấp, hộ nghèo, cận nghèo hoặc có đông con. Việc nâng hỗ trợ lên tối thiểu 50% từ năm học mới không chỉ giảm áp lực tài chính cho phụ huynh mà còn hiện thực hóa mục tiêu "không để ai bị bỏ lại phía sau".

Theo quy định mới, mỗi học sinh, sinh viên chỉ phải đóng tối đa khoảng 631.800 đồng/năm, giảm thêm gần 253.000 đồng so với trước.

Nhờ tham gia bảo hiểm y tế, nhiều học sinh, sinh viên không may bị ốm đau đều được điều trị tại các cơ sở y tế, nhất là đối với các bệnh nan y, mãn tính phải điều trị dài ngày, nhiều đợt, chi phí lớn…

Hơn 20 triệu học sinh, sinh viên cả nước được hỗ trợ đến 50% mức đóng BHYT. Ảnh minh hoạ/ Nguồn từ internet

Theo Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa, Luật BHYT 2024 và Nghị định 188/2025/NĐ-CP đã bổ sung nhiều điểm mới, mở rộng quyền lợi, tăng hỗ trợ và đơn giản hóa thủ tục cho người tham gia BHYT. Việc nâng mức hỗ trợ tối thiểu lên 50% không chỉ giảm gánh nặng tài chính cho phụ huynh mà còn tạo ra nhiều tác động tích cực, lâu dài.

Thứ nhất, thúc đẩy nhanh mục tiêu bao phủ 100% BHYT trong học đường. Khi lực lượng trẻ, khỏe mạnh tham gia đông đảo, quỹ BHYT thêm bền vững và đúng nguyên tắc chia sẻ rủi ro.

Thứ hai, bảo đảm công bằng trong tiếp cận y tế. Dù ở thành thị hay nông thôn, dù hoàn cảnh khá giả hay khó khăn, tất cả học sinh, sinh viên đều có cơ hội khám, chữa bệnh kịp thời.

Thứ ba, đây là khoản đầu tư chiến lược cho tương lai. Một thế hệ khỏe mạnh cả thể chất và tinh thần sẽ trở thành nền tảng cho sự phát triển đất nước.

Tỷ lệ HSSV tham gia BHYT tăng dần qua các năm/Ảnh baochinhphu.vn

Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, diện bao phủ bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên qua các năm đều phát triển ổn định với xu hướng tăng dần. Nhiều trường học, địa phương đã đạt mục tiêu 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đồng nghĩa với việc thế hệ trẻ ngày càng được chăm sóc sức khoẻ đầy đủ và toàn diện hơn.

Thống kê cho thấy năm học 2024 – 2025, cả nước có hơn 20,8 triệu học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ 98,4%, tăng gần 1% so với năm học trước.

Trong năm học 2025-2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết công tác bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên tiếp tục được triển khai quyết liệt với mục tiêu đạt 100% học sinh, viên tham gia và được thụ hưởng chính sách.

Các chuyên gia cũng khuyến nghị phụ huynh nên lựa chọn phương thức đóng bảo hiểm y tế 12 tháng để đảm bảo quyền lợi xuyên suốt, tránh rủi ro quên hạn đóng. Nhiều trường hợp đóng 3 hoặc 6 tháng, khi đến hạn gia hạn quên đóng, nếu không may cần khám chữa bệnh sẽ không được hưởng quyền lợi.