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Giải trí - Giới trẻ

Hơn 190 cụm rạp toàn quốc chiếu phim cách mạng miễn phí dịp 27/7

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, lần đầu tiên toàn bộ hệ thống rạp thương mại sẽ đồng hành chiếu miễn phí 6 bộ phim lịch sử vang bóng một thời.

Minh Phương

Theo thông báo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Cục Điện ảnh), Tuần phim Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) sẽ diễn ra từ ngày 21 đến 28/7. Đây được đánh giá là tuần phim có quy mô lớn nhất từ trước đến nay phục vụ nhiệm vụ chính trị và tri ân người có công với cách mạng.

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190 cụm rạp tham gia Tuần phim kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Điểm nhấn mang tính đột phá của Tuần phim năm nay là sự vào cuộc đồng bộ của Trung tâm Chiếu phim Quốc gia cùng 13 doanh nghiệp phát hành, phổ biến phim lớn tại Việt Nam. Toàn bộ các hệ thống rạp chiếu phim thương mại quen thuộc với giới trẻ như CGV, Galaxy, Lotte Cinema, Beta Cinema, BHD, Cinestar... với hơn 190 cụm rạp trên cả nước đã chính thức xác nhận đồng hành.

Phát biểu tại cuộc họp báo, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhấn mạnh, hoạt động này không chỉ thể hiện truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" mà còn hưởng ứng "Chiến dịch 500 ngày đêm" do Ban Chỉ đạo quốc gia 515 phát động.

Việc đưa các bộ phim lịch sử vào hệ thống rạp thương mại nhằm góp phần giáo dục tư tưởng, truyền thống cho thế hệ trẻ, lan tỏa truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ cha ông đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Khán giả sẽ được thưởng thức miễn phí 6 bộ phim truyện điện ảnh xuất sắc do Nhà nước đặt hàng sản xuất. Đây đều là những tác phẩm điện ảnh đỉnh cao, phản ánh chân thực, xúc động về lịch sử đấu tranh, tinh thần bất khuất của Quân đội nhân dân Việt Nam, gồm: Đừng đốt, Mùi cỏ cháy, Những người viết huyền thoại, Đường xuyên rừng, Truyền thuyết về Quán Tiên, Bình minh đỏ.

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Danh sách phim chiếu trong tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thương binh - liệt sĩ.
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6 phim Nhà nước đặt hàng được chiếu miễn phí toàn quốc nhân dịp 27/7.

Các bộ phim được lựa chọn không chỉ khắc họa hình ảnh người lính kiên trung vượt qua mưa bom bão đạn, mà còn mở ra một bức tranh toàn diện về tâm lý con người trong chiến tranh và thời hậu chiến ở nhiều vùng miền khác nhau. Qua đó, khơi dậy lòng yêu nước và bồi đắp lý tưởng cách mạng cho thế hệ hôm nay.

Để phục vụ tốt nhất cho người dân, lịch chiếu tại các hệ thống rạp thương mại được ấn định rất thuận tiện, tập trung vào các ngày 22, 23 và 24/7. Mỗi ngày sẽ có 2 suất chiếu vào các khung giờ vàng: 10h00 và 16h00.

  • Khán giả có thể đến trực tiếp quầy vé của các rạp để nhận vé miễn phí trước ngày chiếu từ 3-5 ngày. Thông tin lịch chiếu cụ thể sẽ được cập nhật liên tục trên website của các rạp và các nền tảng số như VTVGo, TV360.
  • Nhóm khán giả là cựu chiến binh, gia đình chính sách, người có công và thân nhân liệt sĩ sẽ được các rạp dành riêng từ 1-2 hàng ghế ưu tiên tại mỗi phòng chiếu. Những đối tượng này có thể đến xem trực tiếp mà không cần phải xếp hàng nhận vé trước.
#phim cách mạng #miễn phí #rạp chiếu #ngày thương binh #lịch sử #27/7

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