Lan tỏa thông điệp phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ tại tỉnh Gia Lai

Chiều 17/1, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai năm 2025.

Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó tổng Giám đốc VNMAC và Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương, 10 nạn nhân bom, mìn và các em học sinh đạt giải cuộc thi “Đại sứ học đường”.

Đại tá Nghiêm Xuân Long phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai; sự phối hợp đồng bộ giữa VNMAC với các ban, sở, ngành, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các địa phương, nhà trường trên địa bàn.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, nhà trường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền gián tiếp. Đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau. Toàn tỉnh đã đăng tải 160 tin bài trên các nền tảng truyền thông, tổ chức 60 buổi truyền thông về bom mìn, thu hút 8 ngàn lượt người tham gia.

Năm 2025, VNMAC đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh trên địa bàn, đạt được kết quả tích cực. Nhất là cuộc thi “Đại sứ học đường” tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích cho học sinh, lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng thông điệp an toàn, phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom, mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại” đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải 3 và 60 giải khuyến khích cho các em học sinh.

Đại biểu dự hội nghị và các em học sinh đoạt giải cuộc thi “Đại sứ học đường”.

Bên cạnh đó, VNMAC cũng đã hỗ trợ 10 nạn nhân bị tai nạn do bom mìn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nghiêm Xuân Long cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo thống kê, đến nay Việt Nam còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ khoảng 5,57 triệu ha, chiếm hơn 17% diện tích đất tự nhiên cả nước. Số bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh hiện nằm rải rác tại 34/34 tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh biên giới phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có diện tích ô nhiễm bom mìn khoảng 173.667ha, chiếm khoảng 29,44% diện tích tự nhiên của tỉnh.

Quang cảnh hội nghị.

Tới nay, bom, mìn, vật liệu nổ vẫn còn nằm rải rác khắp các địa phương trong tỉnh, tiềm tàng nhiều nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, sinh kế và tài sản của nhân dân. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gây trở ngại và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc.

Theo Đại tá Phạm Văn Đạt, trước nguy cơ từ bom mìn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ.

Dù vậy, công tác truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ còn nhiều khó khăn. Việc tiếp cận vùng sâu, vùng xa còn gặp trở ngại, nguồn lực truyền thông chưa đáp ứng yêu cầu, nhận thức của người dân chưa đầy đủ; nguy cơ tai nạn vẫn còn tiềm ẩn.