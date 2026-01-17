Hà Nội

KHDS VNDAILY DoiSong TamNhin
Trending Vusta & Trí thức KH&CN Nhìn thẳng - Nói thật Kiến thức cần biết Cải chính Đọc Báo in KH&ĐS
Thời sự 24h Chính trị Xã hội Thế giới Kinh doanh Bất động sản Sống xanh Bạn đọc Doanh nghiệp
Khoa học & Công nghệ Nhà khoa học Kho tri thức Giải mã Quân sự Số hóa Xe Sống đạo
Đời sống & Giải trí Sống Khỏe Đời sống Giải trí Thể thao Du lịch Cộng đồng trẻ Sốt mạng
Spotlight Gallery Video Podcast e-Magazine

Quân sự

Lan tỏa thông điệp phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ tại tỉnh Gia Lai

Năm 2025, VNMAC đã phối hợp với tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ.

Trà Khánh

Chiều 17/1, Trung tâm Hành động bom mìn Quốc gia Việt Nam (VNMAC) và Bộ CHQS tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức hội nghị tổng kết các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai năm 2025.

Đại tá Nghiêm Xuân Long, Phó tổng Giám đốc VNMAC và Đại tá Phạm Văn Đạt, Phó chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Gia Lai đồng chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành địa phương, 10 nạn nhân bom, mìn và các em học sinh đạt giải cuộc thi “Đại sứ học đường”.

z7440590775672-5871a2d97adbb7f71eee7d9ff88ba473.jpg
Đại tá Nghiêm Xuân Long phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị đánh giá, các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai đã nhận được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của UBND tỉnh Gia Lai; sự phối hợp đồng bộ giữa VNMAC với các ban, sở, ngành, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai và các địa phương, nhà trường trên địa bàn.

Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, nhà trường đã phối hợp tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, kết hợp giữa tuyên truyền trực tiếp và tuyên truyền gián tiếp. Đẩy mạnh tuyên truyền trên nhiều kênh thông tin truyền thông dưới nhiều hình thức khác nhau. Toàn tỉnh đã đăng tải 160 tin bài trên các nền tảng truyền thông, tổ chức 60 buổi truyền thông về bom mìn, thu hút 8 ngàn lượt người tham gia.

Năm 2025, VNMAC đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương của tỉnh Gia Lai tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ sau chiến tranh trên địa bàn, đạt được kết quả tích cực. Nhất là cuộc thi “Đại sứ học đường” tạo sân chơi sáng tạo, bổ ích cho học sinh, lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng thông điệp an toàn, phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ đến bạn bè, gia đình và cộng đồng.

Dịp này, Ban tổ chức cuộc thi “Đại sứ học đường trong khắc phục hậu quả bom, mìn, vật liệu nổ do chiến tranh để lại” đã trao 2 giải nhất, 4 giải nhì, 8 giải 3 và 60 giải khuyến khích cho các em học sinh.

z7440590790488-cd238c78f5ae4f13b929f163f5cb84a0.jpg
Đại biểu dự hội nghị và các em học sinh đoạt giải cuộc thi “Đại sứ học đường”.

Bên cạnh đó, VNMAC cũng đã hỗ trợ 10 nạn nhân bị tai nạn do bom mìn trên địa bàn tỉnh với tổng kinh phí 60 triệu đồng.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Nghiêm Xuân Long cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia phải gánh chịu hậu quả nặng nề của bom mìn, vật nổ còn sót lại sau chiến tranh.

Theo thống kê, đến nay Việt Nam còn bị ô nhiễm bom mìn, vật nổ khoảng 5,57 triệu ha, chiếm hơn 17% diện tích đất tự nhiên cả nước. Số bom mìn chưa nổ còn sót lại sau chiến tranh hiện nằm rải rác tại 34/34 tỉnh, thành phố, tập trung nhiều nhất ở các tỉnh biên giới phía Bắc, các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

Trong đó, tỉnh Gia Lai có diện tích ô nhiễm bom mìn khoảng 173.667ha, chiếm khoảng 29,44% diện tích tự nhiên của tỉnh.

z7440590786612-61f51a4f332313f59f14621ddd7ebd50.jpg
Quang cảnh hội nghị.

Tới nay, bom, mìn, vật liệu nổ vẫn còn nằm rải rác khắp các địa phương trong tỉnh, tiềm tàng nhiều nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng, sức khỏe, sinh kế và tài sản của nhân dân. Đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; gây trở ngại và ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống và phát triển kinh tế của đồng bào các dân tộc.

Theo Đại tá Phạm Văn Đạt, trước nguy cơ từ bom mìn, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã phối hợp với Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam và các cơ quan, đơn vị triển khai nhiều hoạt động truyền thông, giáo dục nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ.

Dù vậy, công tác truyền thông, giáo dục phòng tránh tai nạn bom mìn, vật liệu nổ còn nhiều khó khăn. Việc tiếp cận vùng sâu, vùng xa còn gặp trở ngại, nguồn lực truyền thông chưa đáp ứng yêu cầu, nhận thức của người dân chưa đầy đủ; nguy cơ tai nạn vẫn còn tiềm ẩn.

#phòng tránh tai nạn bom mìn vật liệu nổ #Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam #Quân đội #Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia La

Bài liên quan

Quân sự

Lữ đoàn 574 hoàn thành bàn giao 8 ngôi nhà trong Chiến dịch Quang Trung

Sau gần 40 ngày đêm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 574, Quân khu 5 đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nhà ở giúp nhân dân trong "Chiến dịch Quang Trung".

Ngày 10/1, sau hơn 1 tháng miệt mài, vượt nắng thắng mưa, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Tăng thiết giáp 574, Quân khu 5 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng 08 nhà ở giúp nhân dân trong “Chiến dịch Quang Trung” tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk.

Những ngôi nhà mới khang trang, vững chãi được bàn giao không chỉ giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống mà còn là minh chứng sinh động cho tình cảm gắn bó keo sơn giữa quân đội và nhân dân.

Xem chi tiết

Quân sự

Quân khu 7 xử lý chất độc CS tồn lưu tại Lâm Đồng

Lực lượng hóa học Quân khu 7 đang thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và đất nhiễm độc tồn lưu sau chiến tranh tại xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng.

Sáng 8/1, Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 3 – Bảo Lâm, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị đang phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự xã Cát Tiên 3 bảo đảm các điều kiện phục vụ lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 triển khai nhiệm vụ xử lý chất độc hóa học CS trên địa bàn.

Từ ngày 7/1, lực lượng hóa học và cơ quan quân sự Quân khu 7 tổ chức thu gom, xử lý triệt để chất độc CS và các sản phẩm thủy phân của chất độc CS tồn lưu sau chiến tranh tại hai thôn Bù Gia Rá và Bù Sa, xã Cát Tiên 3.

Xem chi tiết

Quân sự

“Bộ đội Cụ Hồ” điểm tựa sức khỏe cho người dân vùng thiên tai

Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Ngày 5/12, Bộ CHQS tỉnh Đắk Lắk phối hợp cùng Bệnh viện Quân y 175/Bộ Quốc phòng tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí và tặng quà cho bà con Nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.

Dự chương trình có Đại tá, Tiến sĩ Phan Đình Mừng - Phó Giám đốc bệnh viện Quân y 175/BQP, kiêm Giám đốc Viện chấn thương chỉnh hình cùng hơn 60 đội ngũ y bác sĩ của Bệnh viện. Bộ CHQS tỉnh có các đồng chí: Đại tá Trần Quang Tâm - Phó CHT Bộ CHQS tỉnh; Thượng tá Trương Minh Hồng - Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cùng chính quyền địa phương.

Xem chi tiết

Đọc nhiều nhất

TIÊU ĐIỂM

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC 2025

AN TOÀN THỰC PHẨM

LỪA ĐẢO CÔNG NGHỆ

Kiến thức cần biết

Tin mới