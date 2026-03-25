Lạm thu tiền dạy thêm, cựu Hiệu trưởng bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù

Chiều 25/3, Tòa án nhân dân Khu vực 1, Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường trung học cơ sở Ba Đình, Thành phố Hà Nội kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án 4-5 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (TP. Hà Nội).

Cựu hiệu trưởng bị cáo buộc lạm thu tiền dạy thêm hơn 1 tỉ từ 13 năm trước

Bà Bình bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc lạm thu tiền dạy thêm hơn 1 tỉ đồng từ 13 năm trước.

Cùng tội danh, bà Phạm Thị Nguyệt (cựu kế toán nhà trường) bị viện kiểm sát đề nghị 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Suốt quá trình thẩm vấn từ hôm qua đến hôm nay, bà Bình phủ nhận các cáo buộc từ cơ quan truy tố. Nhiều lần cựu hiệu trưởng khóc phân trần "dạy thêm vì học sinh, không phải vì tiền".

Giải thích về lý do vì sao cho giáo viên chủ động thu tiền học thêm của học sinh, bị cáo Nguyễn Thị Bình cho rằng, là để thuận tiện cho giáo viên và phụ huynh và hình thức thu như vậy đã có từ các năm trước khi bị cáo về công tác.

Bị cáo Nguyễn Thị Bình/Ảnh NLĐ

Trước ý kiến của bị cáo, đại diện VKSND cho rằng, dù có những quy định nhưng bị cáo Bình vẫn chỉ đạo bị cáo Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh là cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho các phụ huynh. Bản luận tội của VKSND đánh giá vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Trong đó, bị cáo Bình đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc học thêm, dạy thêm để thực hiện hành vi trái pháp luật, thu thêm tiền của phụ huynh học sinh.

Nữ cựu Hiệu trưởng bị đề nghị 4 - 5 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 25/3, VKSND khu vực I Hà Nội đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án đồng thời đề nghị mức án đối với cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình, TP Hà Nội.

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình, mức án 4 - 5 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán trưởng nhà trường mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quang cảnh phiên xử. Nguồn baonhandan.vn

Viện Kiểm sát đánh giá, việc dạy và học thêm là vấn đề nhức nhối với phụ huynh và học sinh. Các bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi, gây mất uy tín, niềm tin với phụ huynh do đó việc xét xử nghiêm là cần thiết, để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Trong sai phạm này, cựu Hiệu trưởng Bình được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính, đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về dạy, học thêm để chiếm hưởng tiền học từ phụ huynh. Bị cáo Nguyệt có vai trò giúp sức tích cực, gian dối các sổ sách giấy tờ để trốn tránh sự kiểm tra của các cấp quản lý.

Dù bà Bình không thừa nhận hành vi phạm tội song Viện Kiểm sát khẳng định từ các lời khai, chứng cứ, việc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Bên cạnh đó, VKSND ghi nhận tình tiết tại tòa, bị cáo đã khai học phí này có sự thỏa thuận linh hoạt giữa phụ huynh và nhà trường. Việc chia lớp nhằm bảo đảm lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có đóng góp với nhà trường, do đó đưa ra mức án đề nghị 4-5 năm tù.

Đại diện VKSND kết luận trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Bình không thành khẩn khai báo nên cần áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc; bị cáo Nguyệt tích cực khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.