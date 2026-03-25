Lạm thu tiền dạy thêm, cựu Hiệu trưởng bị đề nghị mức án 4 - 5 năm tù

Phiên tòa xét xử cựu hiệu trưởng và kế toán trường Ba Đình về tội lợi dụng chức vụ, đề nghị mức án 4 - 5 năm tù, phản ánh vấn đề nhức nhối trong giáo dục.

Bình Nguyên

Chiều 25/3, Tòa án nhân dân Khu vực 1, Thành phố Hà Nội, phiên xét xử sơ thẩm vụ án "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Trường trung học cơ sở Ba Đình, Thành phố Hà Nội kết thúc phần xét hỏi và chuyển sang phần tranh luận. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại tòa đã công bố bản luận tội, đề nghị mức án 4-5 năm tù đối với bà Nguyễn Thị Bình, 53 tuổi, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình (TP. Hà Nội).

Cựu hiệu trưởng bị cáo buộc lạm thu tiền dạy thêm hơn 1 tỉ từ 13 năm trước

Bà Bình bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) truy tố tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, với cáo buộc lạm thu tiền dạy thêm hơn 1 tỉ đồng từ 13 năm trước.

Cùng tội danh, bà Phạm Thị Nguyệt (cựu kế toán nhà trường) bị viện kiểm sát đề nghị 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Suốt quá trình thẩm vấn từ hôm qua đến hôm nay, bà Bình phủ nhận các cáo buộc từ cơ quan truy tố. Nhiều lần cựu hiệu trưởng khóc phân trần "dạy thêm vì học sinh, không phải vì tiền".

Giải thích về lý do vì sao cho giáo viên chủ động thu tiền học thêm của học sinh, bị cáo Nguyễn Thị Bình cho rằng, là để thuận tiện cho giáo viên và phụ huynh và hình thức thu như vậy đã có từ các năm trước khi bị cáo về công tác.

Trước ý kiến của bị cáo, đại diện VKSND cho rằng, dù có những quy định nhưng bị cáo Bình vẫn chỉ đạo bị cáo Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7, 8, 9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung là 15.000 đồng/tiết/học sinh là cao hơn quy định.

Từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, Trường THCS Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,1 tỉ đồng. Trong đó số cao hơn quy định là hơn 1 tỉ đồng, gây thiệt hại cho các phụ huynh. Bản luận tội của VKSND đánh giá vụ án là nghiêm trọng, hành vi của các bị cáo xâm phạm đến quyền lợi của Nhà nước, quyền và lợi ích của tổ chức, cá nhân. Trong đó, bị cáo Bình đã lợi dụng chính sách của Nhà nước trong việc học thêm, dạy thêm để thực hiện hành vi trái pháp luật, thu thêm tiền của phụ huynh học sinh.

Nữ cựu Hiệu trưởng bị đề nghị 4 - 5 năm tù

Sau 2 ngày xét xử, chiều 25/3, VKSND khu vực I Hà Nội đã trình bày quan điểm giải quyết vụ án đồng thời đề nghị mức án đối với cựu Hiệu trưởng Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu Kế toán trưởng Trường THCS Ba Đình, TP Hà Nội.

Theo đó, đại diện VKSND đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Bình, mức án 4 - 5 năm tù và Phạm Thị Minh Nguyệt, cựu kế toán trưởng nhà trường mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Quang cảnh phiên xử. Nguồn baonhandan.vn

Viện Kiểm sát đánh giá, việc dạy và học thêm là vấn đề nhức nhối với phụ huynh và học sinh. Các bị cáo phạm tội vì động cơ vụ lợi, gây mất uy tín, niềm tin với phụ huynh do đó việc xét xử nghiêm là cần thiết, để lấy lại lòng tin của nhân dân.

Trong sai phạm này, cựu Hiệu trưởng Bình được xác định là chủ mưu, giữ vai trò chính, đã lợi dụng chính sách của Nhà nước về dạy, học thêm để chiếm hưởng tiền học từ phụ huynh. Bị cáo Nguyệt có vai trò giúp sức tích cực, gian dối các sổ sách giấy tờ để trốn tránh sự kiểm tra của các cấp quản lý.

Dù bà Bình không thừa nhận hành vi phạm tội song Viện Kiểm sát khẳng định từ các lời khai, chứng cứ, việc truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Bên cạnh đó, VKSND ghi nhận tình tiết tại tòa, bị cáo đã khai học phí này có sự thỏa thuận linh hoạt giữa phụ huynh và nhà trường. Việc chia lớp nhằm bảo đảm lợi ích cho học sinh. Sự việc xảy ra đã lâu, bị cáo cũng có đóng góp với nhà trường, do đó đưa ra mức án đề nghị 4-5 năm tù.

Đại diện VKSND kết luận trong quá trình điều tra và xét xử, bị cáo Bình không thành khẩn khai báo nên cần áp dụng hình thức xử phạt nghiêm khắc; bị cáo Nguyệt tích cực khai báo, thừa nhận hành vi phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ hình phạt.

Bỏ khu vực tuyển sinh lớp 10:Phụ huynh,HS lo gì trước kỳ thi nhiều biến động?

Việc bỏ khu vực tuyển sinh tạo ra thị trường giáo dục "phẳng", đòi hỏi học sinh và phụ huynh thích ứng chiến lược chọn trường phù hợp.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, từ lâu đã được ví như một cuộc "vượt vũ môn" đầy khắc nghiệt. Tuy nhiên, năm học 2026-2027 chứng kiến một bước ngoặt chưa từng có khi chính sách phân chia khu vực tuyển sinh của Hà Nội được bãi bỏ. Việc cho phép học sinh tự do đăng ký nguyện vọng vào bất kỳ trường THPT nào trên toàn thành phố đã mở ra cơ hội bình đẳng, nhưng đồng thời cũng đặt ra không ít thách thức khiến cho phụ huynh và học sinh lo lắng.

Khi “vùng an toàn” không còn, điểm chuẩn trở nên khó đoán

Hà Nội ghi nhận ca mắc bệnh tay chân miệng tăng mạnh, tiềm ẩn biến chứng nặng

Theo ghi nhận của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội, từ ngày 13 - 20/3, toàn thành phố ghi nhận 187 ca mắc tay chân miệng tại 76 xã, phường.

Phát hiện 187 ca mắc tay chân miệng trong 1 tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, trong tuần qua toàn thành phố ghi nhận 187 ca mắc bệnh tay chân miệng tại 76 phường, xã. Cộng dồn từ đầu năm 2026 có 1.090 ca, tăng so với cùng kỳ năm 2025. Trong tuần xuất hiện 3 ổ dịch tại trường học; lũy tích 22 ổ dịch, hiện còn 5 ổ đang hoạt động.

Hiệu trưởng, hiệu phó trường mầm non phải trực tiếp giảng dạy ít nhất từ 2-4h

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng bắt buộc trực tiếp giảng dạy ít nhất 2-4 giờ mỗi tuần giúp nắm sát thực tiễn lớp học và nâng cao quản lý.

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BGDĐT quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non. Như vậy, sau hơn 10 năm áp dụng Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT, chế độ làm việc của giáo viên mầm non chính thức được điều chỉnh với nhiều điểm mới đáng chú ý trong Thông tư số mới này. Đây cũng là bước hoàn thiện chính sách nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động công việc của giáo viên mầm non và cụ thể hóa Luật Nhà giáo năm 2025.

Thông tư số 11 cho phép các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập được căn cứ quy chế tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục để quy định chế độ làm việc đối với giáo viên mầm non thuộc thẩm quyền quản lý bảo đảm phù hợp với quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật về lao động. Quy định này nhằm bảo đảm tính thống nhất, liên thông giữa các cơ sở giáo dục mầm non trong và ngoài công lập. Thông tư quy định, thời gian làm việc là thời gian thực hiện hoạt động nghề nghiệp của giáo viên mầm non, bao gồm: thời gian giảng dạy, thời gian chuẩn bị cho giờ dạy trên lớp, thời gian đón trẻ và trả trẻ, thời gian học tập, bồi dưỡng, thời gian chuẩn bị năm học mới, thời gian tổng kết năm học và thời gian thực hiện các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu hoạt động nghề nghiệp. Thông tư quy định, giảng dạy là hoạt động nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ theo Chương trình Giáo dục mầm non. Thông tư làm rõ việc giảng dạy của giáo viên mầm non được thực hiện thông qua việc tổ chức các hoạt động học, hoạt động vui chơi, hoạt động lao động, hoạt động ngoài trời và các hoạt động sinh hoạt hằng ngày của trẻ tại cơ sở giáo dục mầm non để phù hợp với đặc thù của giáo dục mầm non.

