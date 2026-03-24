Phiên tòa xét xử vụ thu tiền dạy thêm trái phép tại trường THCS Ba Đình

Sáng 24/3, Tòa án nhân dân (TAND) khu vực 1 - Hà Nội bắt đầu phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Thị Bình (SN 1973, trú phường Tây Hồ, Hà Nội), cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình và Phạm Thị Minh Nguyệt (SN 1976, trú phường Ngọc Hà, Hà Nội), cựu Kế toán trưởng nhà trường. Cả 2 cùng bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ".

Theo cáo trạng truy tố, trong năm học 2013-2014, trong quá trình tổ chức dạy thêm, học thêm Nguyễn Thị Bình, cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn chỉ đạo thu tiền học thêm vượt mức quy định.

Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo kế toán Phạm Thị Minh Nguyệt và các giáo viên chủ nhiệm các khối lớp 7,8,9 thu tiền dạy thêm, học thêm theo một mức chung với số tiền là 15.000đồng/1 tiết/1 học sinh, cao hơn mức tối đa quy định trong Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND ngày 25/06/2013 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội (kèm theo Văn bản hướng dẫn số 5898/HD-SGD&ĐT ngày 17/7/2013 của Sở giáo dục và đào tạo Thành phố Hà Nội).

Theo quy định của các văn bản hướng dẫn nêu trên, đối với các lớp học thêm có số học sinh từ 10 đến 20 học sinh/ 1 lớp (mức thu tối đa là 13.000đồng/1 học sinh/1 tiết), từ 20 đến 30 học sinh/ 1 lớp (mức thu tối đa là 9.000đồng/1 học sinh/ 1 tiết học); từ 30 - 40 học sinh/1 lớp (mức thu tối đa là 7.000đồng/ 1 học sinh/1 tiết học).

Cáo trạng nêu rõ, từ tháng 12/2013 đến tháng 5/2014, trường Trung học cơ sở Ba Đình đã thu của 24 lớp khối 7, 8, 9 số tiền hơn 2,16 tỷ đồng trong đó mức thu tối đa theo Quyết định số 22/2013/QĐ/UBND được thu 1,073 tỷ đồng, số tiền thu cao hơn quy định (mức thu tối đa) là 1,093 tỷ đồng.

Để hợp thức việc thu mức tiền cao hơn như đã nêu trên, Nguyễn Thị Bình đã chỉ đạo Phạm Thị Minh Nguyệt lập hồ sơ chứng từ, chia đôi số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm nộp về của một lớp học thêm được chia thành 2 nhóm lớp để lập 2 hệ thống sổ sách kế toán quản lý: 1 hệ thống sổ sách kế toán đưa vào báo cáo tài chính, 1 hệ thống sổ sách kế toán để ngoài không đưa báo cáo tài chính để sử dụng chi tiêu chung cho nhà trường mà không phải chịu sự kiểm soát của cơ quan chức năng.

Hàng tháng, các giáo viên chủ nhiệm nộp về 30% tổng số tiền dạy thêm, học thêm theo sĩ số của một lớp học thêm và ký nộp tiền vào Sổ thu tăng cường của thủ quỹ Mai Thu Hà. Thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Thị Bình, Phạm Thị Minh Nguyệt đã yêu cầu Mai Thu Hà chia đôi sĩ số của một lớp cùng số tiền 30% thu được từ dạy thêm do giáo viên chủ nhiệm ký nộp trong sổ Thu tăng cường vào 2 bộ chứng từ theo danh sách các lớp học tăng cường và đi lấy ký chữ ký nộp tiền của giáo viên chủ nhiệm mang về cho Nguyệt để làm 2 hệ thống sổ sách kế toán.

Phạm Thị Minh Nguyệt biết việc thu tiền cao hơn quy định và việc để ngoài sổ sách kế toán là vi phạm pháp luật nhưng vẫn làm theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Bình.

Nhà chức trách cáo buộc, hành vi của Nguyễn Thị Bình và Phạm Thị Minh Nguyệt đã gây thiệt hại cho phụ huynh học sinh 24 khối lớp 7,8,9 trong năm học 2013 - 2014 là 1,093 tỷ đồng.