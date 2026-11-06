Học sinh, sinh viên khó khăn sắp được vay đến 8 triệu đồng/tháng

Lãi suất cho vay này bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định.

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết địnhsố 50/2026/QĐ-TTg về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2027, thay thế Quyết định số 157/2007 và Quyết định số 05/2022( sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 157).

Chính sách này áp dụng đối với học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn là công dân Việt Nam theo học tại các cơ sở đào tạo bao gồm các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục khác có hoạt động giáo dục đại học, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đây là chính sách góp phần hỗ trợ các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trang trải chỉ phí cho việc học tập, sinh hoạt trong thời gian theo học tại cơ sở đào tạo.

Sinh viên trường Đại học Kinh Tế - Luật (ĐHQG TP HCM) trong buổi lễ khai giảng năm học 2026-2027

Các nhóm đối tượng học sinh, sinh viên được hỗ trợ vay vốn bao gồm:

- Học sinh, sinh viên thuộc diện mồ côi cha và mẹ hoặc cả cha và mẹ cùng không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan;

- Học sinh, sinh viên mồ côi cha hoặc mẹ nhưng người còn lại không có khả năng lao động hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của Bộ luật Dân sự và pháp luật liên quan.

- Học sinh, sinh viên là thành viên của hộ gia đình thuộc một trong các đối tượng như hộ nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ cận nghèo theo chuẩn quy định của pháp luật; hộ có mức sống trung bình theo chuẩn quy định của pháp luật.

- Học sinh, sinh viên mà gia đình gặp khó khăn về tài chính do tai nạn, bệnh tật, thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh trong thời gian theo học có xác nhận hằng năm của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo quy định của pháp luật.

Về phương thức cho vay, Ngân hàng Chính sách xã hội thực hiện cho vay thông qua hộ gia đình. Đại diện hộ gia đình của học sinh, sinh viên là người đứng tên vay vốn và giao dịch với Ngân hàng Chính sách xã hội.

Trường hợp hộ gia đình không còn thành viên nào từ đủ 18 tuổi trở lên hoặc thành viên còn lại không có khả năng lao động hoặc không có năng lực hành vi dân sự hoặc mất tích theo quy định của pháp luật, học sinh sinh viên trực tiếp đứng tên vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội theo quy định của pháp luật.

Mức vốn cho vay tối đa là 8 triệu đồng/tháng đối với một học sinh, sinh viên; không phải thực hiện biện pháp bảo đảm nghĩa vụ trả tiền vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội xem xét, quyết định mức cho vay cụ thể đối với học sinh, sinh viên căn cứ vào nhu cầu vay vốn của khách hàng và mức thu học phí của cơ sở đào tạo nhưng không vượt quá mức cho vay tổi đa.

Lãi suất cho vay này bằng lãi suất cho vay đối với hộ nghèo theo từng thời kỳ do Thủ tướng Chính phủ quy định. Lãi suất nợ quá hạn được tính bằng 130% lãi suất cho vay.

Ngân hàng Chính sách xã hội ban hành quy định về hồ sơ, trình tự, thủ tục vay vốn và trả nợ vốn vay, bảo đảm các nguyên tắc đơn giản, rõ ràng và dễ thực hiện.