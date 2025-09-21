Hà Nội

Học sinh lớp 7 tại Hà Nội giật tóc, xô ngã cô giáo khi bị thu đồ chơi

Nam sinh lớp 7 tại trường THCS Đại Kim (Hà Nội) đã giật tóc, ghìm đầu nữ giáo viên ngay trong lớp học chỉ để lấy lại món đồ chơi nguy hiểm bị tịch thu.

T/H

Trên mạng xã hội đang lan truyền đoạn video dài hơn 2 phút ghi lại cảnh một học sinh hành hung giáo viên ngay trong lớp học. Trong clip, nam sinh này có hành vi giằng co, giật tóc và xô ngã cô giáo. Điều gây bức xúc là dù tận mắt chứng kiến, nhiều học sinh trong lớp vẫn thờ ơ đứng nhìn, không ai đứng ra can ngăn.

Sự việc trên xảy ra tại lớp 7A14, trường THCS Đại Kim (phường Định Công, Hà Nội).

Học sinh lớp 7 tại Hà Nội giật tóc, xô ngã giáo viên khi bị thu đồ chơi

Trong báo cáo gửi Sở GD&ĐT Hà Nội ngày 19/9, Ban giám hiệu trường THCS Đại Kim cho biết, vào ngày 16/9, khoảng hơn 15h, khi sắp đến giờ nghỉ chuyển tiết, cô giáo T.T.T.H., giáo viên chủ nhiệm lớp 7A14 vào lớp để nhắc nhở học sinh.

Khi cô giáo đang nhắc nhở thì nhìn thấy em T.M.T., là lớp trưởng, cầm đồ chơi sắc nhọn nên yêu cầu học sinh đưa cho mình và nói sẽ tịch thu vì đây là đồ chơi nguy hiểm, đã bị cấm trong nội quy nhà trường.

Khi nghe được như vậy, học sinh L.G.B. đứng lên và yêu cầu cô H. trả lại đồ chơi của mình. Cô giáo H. đã kiên quyết không trả lại, giơ tay cao để xa tầm tay của học sinh B. Học sinh B. đã kéo tóc cô giáo, thậm chí ghìm cô giáo xuống để giật lại đồ chơi. Theo nhà trường, khi sự việc xảy ra, lớp trưởng đã can ngăn em B. nhưng không thành.

Sau khi thoát ra khỏi lớp, cô H. đã báo cáo hiệu trưởng. Ban giám hiệu nhà trường đã yêu cầu em B. xin lỗi cô H. trước tập thể lớp và yêu cầu các học sinh viết tường trình. Trước câu hỏi tại sao không có động thái can ngăn bạn và giải cứu cô giáo, các học sinh cho biết do thấy bạn quá khích, cơ thể to béo nên "không thể làm gì".

Ngay sau sự việc, nhà trường đã mời phụ huynh em L.G.B. đến làm việc. Tại đây, em B. và gia đình đã nhận lỗi và xin lỗi giáo viên chủ nhiệm.

Gia đình chủ động xin cho em B. nghỉ học trong vòng 10 ngày để giáo dục lại. Giáo viên chủ nhiệm và nhà trường đã đồng ý với phương án này nhằm tạo cơ hội cho học sinh suy nghĩ, sửa đổi bản thân.

