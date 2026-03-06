Hoàng Sang "một mình một chợ" trúng thầu dự án 11 tỷ đồng tại xã Lộc Ninh

UBND xã Lộc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp 11,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty Hoàng Sang là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 1,9%

UBND xã Lộc Ninh vừa phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói xây lắp 11,3 tỷ đồng. Đáng chú ý, công ty Hoàng Sang là đơn vị duy nhất tham dự và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm ngân sách đạt hơn 1,9%.

"Độc diễn" tại gói thầu xây lắp quy mô 11,3 tỷ đồng

Mới đây, Chủ tịch UBND xã Lộc Ninh đã ký Quyết định số 361/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Thi công xây dựng nâng cấp, mở rộng đường từ Cổng chào thôn Lộc Thuận 3B đi thôn Lộc Thuận 2. Đây là dự án hạ tầng giao thông trọng điểm tại địa bàn với tổng mức đầu tư phê duyệt là 13 tỷ đồng, nhằm mục tiêu hoàn thiện các tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu.

Quyết định số 361/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Nguồn: MSC

Theo Biên bản mở thầu mã số IB2600051521 được hệ thống mạng đấu thầu quốc gia ghi nhận vào ngày 13/2/2026, gói thầu này dù được tổ chức đấu thầu rộng rãi qua mạng nhưng chỉ có duy nhất 01 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT). Đó là công ty TNHH một thành viên tư vấn xây dựng Hoàng Sang (gọi tắt là công ty Hoàng Sang).

Kết quả cuối cùng không gây bất ngờ khi công ty Hoàng Sang trúng thầu với giá 11.164.350.216 đồng. So với giá dự toán gói thầu là 11.387.554.747 đồng, số tiền tiết kiệm cho ngân sách nhà nước sau đấu thầu ghi nhận hơn 223 triệu đồng, tương ứng với tỷ lệ tiết kiệm đạt khoảng 1,96%.

Vị thế "đáng nể" của nhà thầu tại địa phương

Để trúng thầu dự án này, năng lực của công ty Hoàng Sang đã được đơn vị tư vấn là công ty cổ phần Đấu thầu Đồng Nai thẩm định kỹ lưỡng. Theo Báo cáo đánh giá E-HSDT, nhà thầu đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, năng lực tài chính và kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự theo quy định tại Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15 và Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Dữ liệu lịch sử cho thấy, công ty Hoàng Sang sở hữu một "bảng thành tích" trúng thầu rất ấn tượng, đặc biệt là tại khu vực Đồng Nai và các vùng lân cận. Tính đến đầu năm 2026, doanh nghiệp này đã tham gia tổng cộng 96 gói thầu, trong đó tỷ lệ trúng thầu đạt hơn 70% (trúng 68 gói). Tổng giá trị trúng thầu lũy kế ghi nhận con số lên đến 274.841.103.198 đồng.

Trong giai đoạn năm 2025 – 2026 doanh nghiệp này chủ yếu trúng thầu tại Lộc Ninh, đặc biệt phải kể đến các gói thầu tại Ban Quản Lý dự án khu vực Lộc Ninh làm chủ đầu tư như: Gói thầu: Xây dựng trị giá 11.171.111.462 đồng, trúng tháng 01/2026; Gói thầu: Xây dựng trị giá 23.924.720.663 đồng, trúng tháng 11/2025; Gói thầu: Xây dựng trị giá 23.924.720.663 đồng, trúng tháng 11/2025. Ngoài ra nhà thầu Hoàng Sang còn trúng ở các chủ đầu tư khác như: Gói thầu: Thi công xây dựng tại Ủy ban nhân dân xã Hưng Phước trị giá 3.253.850.939 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thầu: Xây dựng tại Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã Lộc Ninh trị giá 1.190.000.000 đồng, trúng tháng 12/2025; Gói thầu: Thi công xây dựng tại Phòng Kinh tế xã Lộc Ninh trị giá 4.214.204.000 đồng, trúng tháng 11/2025.

Trong hồ sơ dự thầu, công ty Hoàng Sang đã chứng minh năng lực triển khai thông qua việc kê khai đội ngũ nhân sự kỹ thuật nòng cốt và danh sách máy móc thiết bị chuyên dụng. Với thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày theo loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu thể hiện sự sẵn sàng trong việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe về tiến độ thi công mà chủ đầu tư đưa ra.